Une révolution dans le football ? De nouvelles règles seront testées à la Coupe du Monde 2026

Une révolution dans le football ? De nouvelles règles seront testées à la Coupe du Monde 2026
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'International Football Association Board a validé ce samedi une série de nouvelles règles destinées à améliorer le rythme des matchs.

Ces règles ont été validées lors du congrès annuel de l'IFAB et seront mises en application dans le football international dès la Coupe du Monde 2026, afin d'être testées. Elles ont un but principal : améliorer le rythme des rencontres de football.

La première concerne la temporisation lors des phases arrêtées, dans le même esprit que les cartes jaunes distribuées aux gardiens de but gardant le ballon trop longtemps en main. Désormais, les arbitres pourront aussi intervenir après 5 secondes si un joueur temporise trop lors d'une touche ou d'un corner.

Les remplacements devront également se faire plus vite : un joueur devra si possible quitter le terrain dans les 10 secondes suivant l'affichage de son numéro sur le panneau lumineux du 4e arbitre. Sinon, son remplaçant devra attendre une minute avant d'entrer au jeu. 

Les joueurs soignés sur le terrain ou dont la blessure entraîne une interruption de match devront eux aussi quitter le terrain pendant au moins une minute - une façon de prévenir les blessures "simulées" afin de gagner du temps, probablement. 

Du changement concernant la VAR 

La VAR verra également ses attributions légèrement modifiées. Ainsi, l'arbitrage vidéo pourra désormais intervenir en cas de deuxième carton jaune injustement accordé, ou lorsque le mauvais joueur est sanctionné d'un carton jaune ou rouge. 

La VAR pourra aussi annuler un corner accordé à tort, à condition que la révision soit immédiate et sans perte de temps (l'arbitre ne sera donc pas envoyé consulter l'écran). Toutes ces règles rentreront en vigueur le 1er juillet, mais seront déjà d'application lors de la Coupe du Monde 2026 à titre de test. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

"Ça aurait été bien de finir avec Thorgan" : les regrets d'Eden Hazard de ne jamais avoir joué en Belgique

"Ça aurait été bien de finir avec Thorgan" : les regrets d'Eden Hazard de ne jamais avoir joué en Belgique

19:00
🎥 L'Olympic incapable de gâcher la fête de Beveren : Christian Brüls signe l'un des buts du weekend

🎥 L'Olympic incapable de gâcher la fête de Beveren : Christian Brüls signe l'un des buts du weekend

18:30
Benito Raman sur le gong : Malines piétine mais fait une opération en or pour le top 6 !

Benito Raman sur le gong : Malines piétine mais fait une opération en or pour le top 6 !

18:06
Il a raison d'en avoir marre : la statistique folle de Thibaut Courtois contre Manchester City

Il a raison d'en avoir marre : la statistique folle de Thibaut Courtois contre Manchester City

17:30
Et si la Belgique changeait d'adversaire à 4 mois de la Coupe du Monde 2026 ?

Et si la Belgique changeait d'adversaire à 4 mois de la Coupe du Monde 2026 ?

17:00
Philippe Clément continue son ascension : Norwich enfonce Leicester et laisse la zone rouge loin derrière

Philippe Clément continue son ascension : Norwich enfonce Leicester et laisse la zone rouge loin derrière

16:30
Konstantinos Karetsas bientôt parti pour 30 millions ? Un géant d'Europe frappe à la porte

Konstantinos Karetsas bientôt parti pour 30 millions ? Un géant d'Europe frappe à la porte

16:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/02: El Ouahdi - Openda

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/02: El Ouahdi - Openda

15:00
Faux et usage de faux aux Francs Borains ? Le tribunal a tranché

Faux et usage de faux aux Francs Borains ? Le tribunal a tranché

15:30
1
Zakaria El Ouahdi sur le départ ? Voilà combien il devrait rapporter à Genk

Zakaria El Ouahdi sur le départ ? Voilà combien il devrait rapporter à Genk

15:00
Rudi Garcia va-t-il enfin l'appeler ? "Il est sous-estimé en Belgique et mérite d'être sélectionné!"

Rudi Garcia va-t-il enfin l'appeler ? "Il est sous-estimé en Belgique et mérite d'être sélectionné!"

14:30
Que fait Wouter Vandenhaute depuis son départ d'Anderlecht ?

Que fait Wouter Vandenhaute depuis son départ d'Anderlecht ?

14:00
Sans surprise, Loïs Openda n'a pas convaincu : la Juventus espère s'en débarrasser

Sans surprise, Loïs Openda n'a pas convaincu : la Juventus espère s'en débarrasser

13:30
2
🎥 Nouveau succès pour Edward Still avec Watford, et ce grâce à un but de classe mondiale

🎥 Nouveau succès pour Edward Still avec Watford, et ce grâce à un but de classe mondiale

13:00
Le coach de Zulte Waregem, Sven Vandenbroeck, proche d'un licenciement ? Le club met les choses au clair

Le coach de Zulte Waregem, Sven Vandenbroeck, proche d'un licenciement ? Le club met les choses au clair

12:40
Rik De Mil est très clair : "Mettre de l'huile sur le feu ne sert à rien"

Rik De Mil est très clair : "Mettre de l'huile sur le feu ne sert à rien"

12:20
À quand un retour de César Huerta ? La réponse de Jérémy Taravel

À quand un retour de César Huerta ? La réponse de Jérémy Taravel

12:00
Le bourreau de l'Union SG pourrait être transféré pour plus de 85 millions en Premier League

Le bourreau de l'Union SG pourrait être transféré pour plus de 85 millions en Premier League

11:30
"Nous savons quelles seront nos priorités" : Vincent Kompany prudent avant le Klassiker

"Nous savons quelles seront nos priorités" : Vincent Kompany prudent avant le Klassiker

11:00
"Il y avait autre chose à faire..." Gaëtan Englebert frustré après la défaite du RFC Liège à Courtrai

"Il y avait autre chose à faire..." Gaëtan Englebert frustré après la défaite du RFC Liège à Courtrai

10:40
Manchester United pourrait perdre beaucoup d'argent suite au licenciement de Ruben Amorim

Manchester United pourrait perdre beaucoup d'argent suite au licenciement de Ruben Amorim

10:20
Zeno Debast bientôt de retour ? "Pas dans le groupe par choix"

Zeno Debast bientôt de retour ? "Pas dans le groupe par choix"

10:00
OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un grand club allemand

OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un grand club allemand

09:30
"On peut même presque avoir des regrets" : un joueur de La Louvière optimiste après le partage à Sclessin

"On peut même presque avoir des regrets" : un joueur de La Louvière optimiste après le partage à Sclessin

09:00
Kamiel Van de Perre, Diable Rouge ? "Ce n'est pas quelque chose qui m'obsède"

Kamiel Van de Perre, Diable Rouge ? "Ce n'est pas quelque chose qui m'obsède"

08:30
Le Strasbourg de Mike Penders et Diego Moreira freine Lens dans la course au titre

Le Strasbourg de Mike Penders et Diego Moreira freine Lens dans la course au titre

08:00
La RAAL a su profiter de son baroud d'honneur au Standard : "C'est ça quand tu as un grand gardien" Interview

La RAAL a su profiter de son baroud d'honneur au Standard : "C'est ça quand tu as un grand gardien"

07:20
Coup dur en Premier League pour Amadou Onana et Aston Villa

Coup dur en Premier League pour Amadou Onana et Aston Villa

07:40
Pierre François met les choses au clair : "Les rumeurs sur le Standard se vendent bien..."

Pierre François met les choses au clair : "Les rumeurs sur le Standard se vendent bien..."

07:00
2
2/12 contre le "flop 4" à Sclessin pour le Standard : "Un bilan beaucoup trop pauvre pour rêver du top 6" Interview

2/12 contre le "flop 4" à Sclessin pour le Standard : "Un bilan beaucoup trop pauvre pour rêver du top 6"

23:48
La décision d'Anderlecht semble prise : sauf surprise, voici ce qui est prévu

La décision d'Anderlecht semble prise : sauf surprise, voici ce qui est prévu

06:00
2
Le Standard loupe la montre en or : les notes des Rouches, accrochés par La Louvière Analyse

Le Standard loupe la montre en or : les notes des Rouches, accrochés par La Louvière

23:00
4
On ne voit ça qu'en Belgique : "Je peux apprendre juste avant le match que je dois aller en tribunes..."

On ne voit ça qu'en Belgique : "Je peux apprendre juste avant le match que je dois aller en tribunes..."

23:20
Comme un bleu, le Standard tombe dans le piège tendu par la RAAL et rate le coche dans la course au top 6

Comme un bleu, le Standard tombe dans le piège tendu par la RAAL et rate le coche dans la course au top 6

22:40
Les joueurs de Genk défendent leur gardien après sa grossière erreur

Les joueurs de Genk défendent leur gardien après sa grossière erreur

22:20
Challenger Pro League : Courtrai écrase le FC Liège, le Patro Eisden n'en profite pas

Challenger Pro League : Courtrai écrase le FC Liège, le Patro Eisden n'en profite pas

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 20:45 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 01/03 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved