Une révolution dans le football ? De nouvelles règles seront testées à la Coupe du Monde 2026

L'International Football Association Board a validé ce samedi une série de nouvelles règles destinées à améliorer le rythme des matchs.

Ces règles ont été validées lors du congrès annuel de l'IFAB et seront mises en application dans le football international dès la Coupe du Monde 2026, afin d'être testées. Elles ont un but principal : améliorer le rythme des rencontres de football.

La première concerne la temporisation lors des phases arrêtées, dans le même esprit que les cartes jaunes distribuées aux gardiens de but gardant le ballon trop longtemps en main. Désormais, les arbitres pourront aussi intervenir après 5 secondes si un joueur temporise trop lors d'une touche ou d'un corner.

Les remplacements devront également se faire plus vite : un joueur devra si possible quitter le terrain dans les 10 secondes suivant l'affichage de son numéro sur le panneau lumineux du 4e arbitre. Sinon, son remplaçant devra attendre une minute avant d'entrer au jeu.

Les joueurs soignés sur le terrain ou dont la blessure entraîne une interruption de match devront eux aussi quitter le terrain pendant au moins une minute - une façon de prévenir les blessures "simulées" afin de gagner du temps, probablement.

Du changement concernant la VAR

La VAR verra également ses attributions légèrement modifiées. Ainsi, l'arbitrage vidéo pourra désormais intervenir en cas de deuxième carton jaune injustement accordé, ou lorsque le mauvais joueur est sanctionné d'un carton jaune ou rouge.





La VAR pourra aussi annuler un corner accordé à tort, à condition que la révision soit immédiate et sans perte de temps (l'arbitre ne sera donc pas envoyé consulter l'écran). Toutes ces règles rentreront en vigueur le 1er juillet, mais seront déjà d'application lors de la Coupe du Monde 2026 à titre de test.