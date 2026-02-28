"Ça aurait été bien de finir avec Thorgan" : les regrets d'Eden Hazard de ne jamais avoir joué en Belgique

Eden Hazard s'est confié en long et en large au micro de RMC Sport, y évoquant quelques thèmes marquants de sa carrière.

L'un des passages les plus forts concerne son regret de ne jamais avoir joué en Belgique : "Je n’ai pas vraiment eu de contact. Thorgan avait signé à Anderlecht. Je m’étais dit que ça aurait été bien de finir ensemble, ne fût-ce que six mois. C’est un peu mon seul regret dans le football, celui de ne pas avoir joué dans le championnat belge. Pour ça, il aurait fallu habiter en Belgique. Les enfants ne voulaient pas… et on est mieux ici en Espagne".

Eden est aussi revenu sur les flirts récurrents avec le PSG : "Tous les ans j’ai eu des contacts avec eux. Dans ma tête, c’était très clair. Quand je suis parti de Lille, je me suis dit que je n'allais pas avoir envie de revenir en France dans un autre club que Lille. Si je devais revenir un jour, c'était pour jouer à Lille pour finir ma carrière, par exemple. Pour les Lillois, pour le Nord, je n’avais pas envie d’aller jouer au PSG".

Les Parisiens ne manquaient pourtant pas d'arguments : "C’était un super club. Nasser (Al-Khelaïfi) venait, il y avait beaucoup d’argent, il y avait tout le temps une équipe pour jouer la Ligue des champions. Comme ça se passait super bien à Chelsea, mon rêve après était d’aller au Real, pas au PSG pour après aller au Real".

Le Real, un rêve de gosse qui tourne au cauchemar

Il a donc finalement débarqué dans un Santiago Bernabeu encore marqué par le départ de Cristiano Ronaldo : "Je ne suis pas venu pour remplacer Cristiano. Il met 3000 buts par match alors que moi des fois je galère à en mettre un. Je suis venu pour faire du Eden Hazard. Je suis venu pour kiffer. J'étais comme un bébé lors de ma présentation au Bernabeu. J'avais 28 ans et j'étais au sommet. On me parlait d'un vestiaire bizarre au Real mais au final pas du tout. J'ai été super bien accueilli".



Les blessures lui ont en revanche mis des bâtons dans les roues : "J'étais super bien, puis Thomas Meunier me blesse, ça a été un coup d'arrêt. J'avais déjà eu la même fracture deux ou trois ans avant avec Chelsea. Je reviens de blessure et je me reblesse à la même cheville à Levante. C'est là que les problèmes ont commencé".