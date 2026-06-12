Christian Burgess a un accord avec une équipe de Jupiler Pro League !

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Christian Burgess n’a pas prolongé à l’Union Saint-Gilloise et se retrouve libre de tout contrat. Le défenseur anglais de 34 ans est courtisé par La Gantoise, qui aurait déjà formulé une première offre concrète au Londonien et à son entourage.