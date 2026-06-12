Christian Burgess a un accord avec une équipe de Jupiler Pro League !

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Christian Burgess a un accord avec une équipe de Jupiler Pro League !

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Christian Burgess n’a pas prolongé à l’Union Saint-Gilloise et se retrouve libre de tout contrat. Le défenseur anglais de 34 ans est courtisé par La Gantoise, qui aurait déjà formulé une première offre concrète au Londonien et à son entourage.

Loïc Woos

Accord entre Gand et Christian Burgess !

Cela va vite dans le dossier Christian Burgess ! Ce vendredi après-midi, nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws font état d’un accord entre l’ancien capitaine de l’Union Saint-Gilloise et La Gantoise !

Seule la visite médicale, prévue lundi, sépare encore le défenseur anglais de 34 ans d’une signature à la Planet Group Arena. Il s’agira du premier transfert estival de La Gantoise, qualifiée pour la Conference League grâce à sa victoire dans le barrage contre Genk, qui va reformer la paire Christian Burgess - Siebe Van der Heyden, qui avait bien fonctionné du côté de l’Union Saint-Gilloise.

Christian Burgess n’a pas prolongé à l’Union Saint-Gilloise et se retrouve libre de tout contrat. Le défenseur anglais de 34 ans est courtisé par La Gantoise, qui aurait déjà formulé une première offre concrète au Londonien et à son entourage.

Arrivé en 2020 en provenance de Portsmouth, Christian Burgess était, avec Guillaume François, le dernier joueur de l’Union Saint-Gilloise à avoir connu la montée de D1B en D1A.

Devenu un élément incontournable de la défense unioniste, le Londonien de naissance a conservé sa place de titulaire, peu importe l’entraîneur en place au Parc Duden. Christian Burgess a disputé 262 matchs officiels pour l’Union Saint-Gilloise (dix-huit buts, neuf passes décisives), dont une bonne trentaine sur la scène européenne.

En fin de contrat le 30 juin, l’arrière central de 34 ans n’a cependant pas été prolongé. Capitaine depuis le départ d’Anthony Moris, Christian Burgess a donc tourné la page et pris congé de ses coéquipiers après le dernier match de la saison.

La Gantoise veut s’offrir Christian Burgess

Il pourrait cependant retrouver ceux qui resteront Saint-Gillois... mais en tant qu’adversaire la saison prochaine ! Selon les informations du spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, La Gantoise ferait en effet le forcing pour accueillir "Air Burgey", comme l’ont appelé ses coéquipiers et supporters.

Une offre concrète des Buffalos serait déjà parvenue sur la table de Burgess et de son entourage, tandis que d’autres clubs étrangers auraient également fait part de leur intérêt. L’Anglais est vu comme une potentielle recrue de choix par Rik De Mil.

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