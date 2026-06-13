"Je ne nous mettrais pas de limite" : Nathan Saliba rêve de faire un grand Mondial avec le Canada

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
"Je ne nous mettrais pas de limite" : Nathan Saliba rêve de faire un grand Mondial avec le Canada
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le Canada a démarré sa Coupe du monde par un partage face à la Bosnie-Herzégovine (1-1). Le milieu d'Anderlecht n'a pas joué lors de ce premier match, mais figure bien dans la liste canadienne pour le Mondial. Avant ce tournoi, il s'est confié à la RTBF.

Nathan Saliba a pour ambition de ne pas faire de la figuration avec sa nation : "Ce n’est pas un truc que tu as tous les jours, une Coupe du monde à domicile. Ça va être extrêmement motivant de jouer devant sa famille et ses amis dans les stades où tu as déjà joué. Je ne nous mettrais pas de limite sur notre parcours. D’après moi, on pourrait écrire l’histoire et se rendre assez loin."

Le Canada dans un groupe assez abordable

Les Canadiens figurent d'autant plus dans un groupe assez abordable aux côtés de la Bosnie-Herzégovine, de la Suisse et du Qatar. Une qualification pour au minimum les 1/16e de finale est évidemment un objectif réaliste.

Atiba Hutchinson, une figure du football canadien

Lors de la précédente Coupe du monde au Qatar, le Canada avait affronté la Belgique avec comme capitaine Atiba Hutchinson, joueur désormais retraité, qui a marqué l'Anderlechtois : "Il a joué très longtemps en équipe nationale. Je le voyais à la télé et les joueurs qui l’ont côtoyé me l’ont confirmé, c’était un très bon leader, quelqu’un de rassembleur et un très bon milieu de terrain. Comme il jouait à ma position, je l’ai beaucoup observé."

Atiba Hutchinson comptabilise pas moins de 104 caps avec le Canada. Il est inévitablement l'une des grandes figures de l'histoire récente du football canadien. Les Canadiens disputent cet été leur deuxième Mondial de suite. Lors de la précédente édition, ils n'étaient pas qualifiés en tant que pays hôte et étaient parvenus à se hisser parmi les qualifiés. Ils n'avaient cependant remporté aucun match, concédant trois défaites contre la Belgique, le Maroc et la Croatie.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Atiba Hutchinson
Nathan-Dylan Saliba

Plus de news

"Harry Kane ne compte pas" : Deniz Undav a autant le sens de la formule que du but Interview

"Harry Kane ne compte pas" : Deniz Undav a autant le sens de la formule que du but

18:30
Quel onze pour les Diables Rouges face à l'Egypte ? Voici notre équipe-type probable

Quel onze pour les Diables Rouges face à l'Egypte ? Voici notre équipe-type probable

18:15
Le futur de Kevin De Bruyne avec la Belgique après la Coupe du monde reste incertain

Le futur de Kevin De Bruyne avec la Belgique après la Coupe du monde reste incertain

17:00
Anderlecht menace de saisir la FIFA concernant le transfert de Francis Amuzu à Grêmio

Anderlecht menace de saisir la FIFA concernant le transfert de Francis Amuzu à Grêmio

17:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/06: Touré - Cascio - Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/06: Touré - Cascio - Tzolis

16:30
LIVE Coupe du monde 13/6 : l'ambiance monte déjà avant Brésil-Maroc, les USA commencent fort

LIVE Coupe du monde 13/6 : l'ambiance monte déjà avant Brésil-Maroc, les USA commencent fort

16:05
OFFICIEL : Yaya Touré se lance dans son premier défi en tant qu'entraîneur principal

OFFICIEL : Yaya Touré se lance dans son premier défi en tant qu'entraîneur principal

16:30
Le maillot extérieur belge divise la presse étrangère : "Il frôle l'affreux, mais..."

Le maillot extérieur belge divise la presse étrangère : "Il frôle l'affreux, mais..."

15:30
Du changement pour Arnaud Bodart au LOSC

Du changement pour Arnaud Bodart au LOSC

14:30
Sauna et bains chauds : la méthode surprenante des Diables Rouges avant d'affronter l'Égypte

Sauna et bains chauds : la méthode surprenante des Diables Rouges avant d'affronter l'Égypte

13:30
"C'est le minimum" : Laurent Ciman s'exprime sur les Diables Rouges avant le début de la Coupe du monde

"C'est le minimum" : Laurent Ciman s'exprime sur les Diables Rouges avant le début de la Coupe du monde

14:00
"Du jamais-vu" : Jan Vertonghen impressionné par l'accélération de Jérémy Doku et compose son Diable idéal

"Du jamais-vu" : Jan Vertonghen impressionné par l'accélération de Jérémy Doku et compose son Diable idéal

13:00
Thibaut Courtois sur le point de battre le record d’une légende belge et... de deux icônes internationales

Thibaut Courtois sur le point de battre le record d’une légende belge et... de deux icônes internationales

12:00
Officiel : un départ belge à Liverpool

Officiel : un départ belge à Liverpool

12:30
Un ancien Diable opportuniste pour aller au Mondial ? Il répond aux critiques

Un ancien Diable opportuniste pour aller au Mondial ? Il répond aux critiques

11:00
La bataille juridique prête à débuter : quatre clubs wallons mettent l'Union Belge et la FFA sous pression

La bataille juridique prête à débuter : quatre clubs wallons mettent l'Union Belge et la FFA sous pression

11:20
Officiel : un ancien éphémère Anderlechtois quitte son club par la grande porte

Officiel : un ancien éphémère Anderlechtois quitte son club par la grande porte

10:30
Il ne reste plus...qu'un seul ballon : l'Angleterre victime d'un cambriolage complètement fou au Mondial !

Il ne reste plus...qu'un seul ballon : l'Angleterre victime d'un cambriolage complètement fou au Mondial !

09:30
"Bienvenue au cimetière" : l'action choc des supporters contre un dirigeant de Pro League

"Bienvenue au cimetière" : l'action choc des supporters contre un dirigeant de Pro League

10:00
"Il m'a fallu une semaine pour l'écrire" : l'adieu de Christian Burgess à l'Union Saint-Gilloise

"Il m'a fallu une semaine pour l'écrire" : l'adieu de Christian Burgess à l'Union Saint-Gilloise

09:00
1
Officiel : un ancien du RFC Liège revient en Belgique pour signer en D3 FFA

Officiel : un ancien du RFC Liège revient en Belgique pour signer en D3 FFA

08:30
40 millions en jeu : Arsenal veut battre un record pour le meilleur joueur de Pro League

40 millions en jeu : Arsenal veut battre un record pour le meilleur joueur de Pro League

08:00
Le show à l'américaine était aussi sur la pelouse : les USA surclassent le Paraguay pour leur entrée en lice

Le show à l'américaine était aussi sur la pelouse : les USA surclassent le Paraguay pour leur entrée en lice

07:00
Christian Burgess à La Gantoise : les Buffalos ont pris l'habitude de recycler des Unionistes

Christian Burgess à La Gantoise : les Buffalos ont pris l'habitude de recycler des Unionistes

07:30
1
"Un joueur de cirque" : Julien Duranville très vivement critiqué après son passage en Suisse

"Un joueur de cirque" : Julien Duranville très vivement critiqué après son passage en Suisse

06:30
Un ancien de Pro League sauve le Canada d'une défaite inaugurale face à la Bosnie-Herzégovine

Un ancien de Pro League sauve le Canada d'une défaite inaugurale face à la Bosnie-Herzégovine

22:58
Joaquin Seys souffre à l'entraînement : "Doku est au niveau de Lamine Yamal"

Joaquin Seys souffre à l'entraînement : "Doku est au niveau de Lamine Yamal"

05:00
La stabilité a aussi du bon : un club du top 6 en Pro League va prolonger son entraîneur

La stabilité a aussi du bon : un club du top 6 en Pro League va prolonger son entraîneur

23:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/06: Trossard - Ferri Julià

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/06: Trossard - Ferri Julià

22:30
Un Anderlechtois voit grand pour son entrée en lice au Mondial : "On peut marquer l'histoire"

Un Anderlechtois voit grand pour son entrée en lice au Mondial : "On peut marquer l'histoire"

12/06
"Thibaut dit ça, mais regardez ce qui s'est passé avec moi..." : Axel Witsel ne veut pas annoncer sa retraite

"Thibaut dit ça, mais regardez ce qui s'est passé avec moi..." : Axel Witsel ne veut pas annoncer sa retraite

21:20
Un étonnant transfert en vue pour un Diable rouge et finaliste de Ligue des Champions ?

Un étonnant transfert en vue pour un Diable rouge et finaliste de Ligue des Champions ?

22:30
Vous rappelez-vous de lui ? Presque champion avec Zulte, il prend sa retraite

Vous rappelez-vous de lui ? Presque champion avec Zulte, il prend sa retraite

22:00
Les supporters des Diables Rouges sont prévenus : à Seattle, tout est cher, et la FIFA n'a rien à voir avec ça

Les supporters des Diables Rouges sont prévenus : à Seattle, tout est cher, et la FIFA n'a rien à voir avec ça

20:40
Du Kuipje au Kuip ? Feyenoord a des vues sur un attaquant de Westerlo

Du Kuipje au Kuip ? Feyenoord a des vues sur un attaquant de Westerlo

21:40
Doku a peut-être une chose à envier à Dodi Lukebakio : "Mais il s'améliore sur ce point aussi" Interview

Doku a peut-être une chose à envier à Dodi Lukebakio : "Mais il s'améliore sur ce point aussi"

20:20

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 1
Mexique Mexique 2-0 Afrique du Sud Afrique du Sud
Corée du Sud Corée du Sud 2-1 République tchèque République tchèque
Canada Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Etats-Unis Etats-Unis 4-1 Paraguay Paraguay
Quatar Quatar 21:00 Suisse Suisse
Brésil Brésil 14/06 Maroc Maroc
Haïti Haïti 14/06 Ecosse Ecosse
Australie Australie 14/06 Turquie Turquie
Allemagne Allemagne 14/06 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 14/06 Japon Japon
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 15/06 Equateur Equateur
Suède Suède 15/06 Tunisie Tunisie
Espagne Espagne 15/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 15/06 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
France France 16/06 Sénégal Sénégal
Iraq Iraq 17/06 Norvège Norvège
Argentine Argentine 17/06 Algérie Algérie
Autriche Autriche 17/06 Jordanie Jordanie
Portugal Portugal 17/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Angleterre Angleterre 17/06 Croatie Croatie
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Ouzbékistan Ouzbékistan 18/06 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved