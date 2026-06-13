"Je ne nous mettrais pas de limite" : Nathan Saliba rêve de faire un grand Mondial avec le Canada

Le Canada a démarré sa Coupe du monde par un partage face à la Bosnie-Herzégovine (1-1). Le milieu d'Anderlecht n'a pas joué lors de ce premier match, mais figure bien dans la liste canadienne pour le Mondial. Avant ce tournoi, il s'est confié à la RTBF.

Nathan Saliba a pour ambition de ne pas faire de la figuration avec sa nation : "Ce n’est pas un truc que tu as tous les jours, une Coupe du monde à domicile. Ça va être extrêmement motivant de jouer devant sa famille et ses amis dans les stades où tu as déjà joué. Je ne nous mettrais pas de limite sur notre parcours. D’après moi, on pourrait écrire l’histoire et se rendre assez loin."

Le Canada dans un groupe assez abordable

Les Canadiens figurent d'autant plus dans un groupe assez abordable aux côtés de la Bosnie-Herzégovine, de la Suisse et du Qatar. Une qualification pour au minimum les 1/16e de finale est évidemment un objectif réaliste.

Atiba Hutchinson, une figure du football canadien

Lors de la précédente Coupe du monde au Qatar, le Canada avait affronté la Belgique avec comme capitaine Atiba Hutchinson, joueur désormais retraité, qui a marqué l'Anderlechtois : "Il a joué très longtemps en équipe nationale. Je le voyais à la télé et les joueurs qui l’ont côtoyé me l’ont confirmé, c’était un très bon leader, quelqu’un de rassembleur et un très bon milieu de terrain. Comme il jouait à ma position, je l’ai beaucoup observé."

Atiba Hutchinson comptabilise pas moins de 104 caps avec le Canada. Il est inévitablement l'une des grandes figures de l'histoire récente du football canadien. Les Canadiens disputent cet été leur deuxième Mondial de suite. Lors de la précédente édition, ils n'étaient pas qualifiés en tant que pays hôte et étaient parvenus à se hisser parmi les qualifiés. Ils n'avaient cependant remporté aucun match, concédant trois défaites contre la Belgique, le Maroc et la Croatie.