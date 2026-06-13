"Bruges doit le recruter": le Club cible une pointure des Diables Rouge pour remplacer Mignolet

Le Club de Bruges aurait déjà jeté son dévolu sur Matz Sels il y a quelques mois. L’objectif était d’attirer une deuxième pointure de Premier League dans notre pays après Simon Mignolet. Et cette piste n’aurait toujours pas été abandonnée.

Cette saison, le Club Bruges a vu trois gardiens se blesser en cours d’exercice : Simon Mignolet, Nordin Jackers et Van den Heuvel. Et pour la saison prochaine, il ne restera que Nordin Jackers, puisque Mignolet met un terme à sa carrière et que Van den Heuvel s’en va librement (à OHL).

"Si Mignolet arrive en fin de contrat et que tu continues uniquement avec Jackers, alors il faut amener une nouvelle concurrence pour Jackers", expliquait déjà Frank Boeckx il y a quelques mois sur VTM2. “Tu as besoin de deux gardiens de très haut niveau. On l’a vu cette année : si le troisième gardien doit jouer, c’est que tu n’en as pas assez. Mais alors, il doit s’agir d’un portier du top niveau. Je pense à un nom comme Matz Sels, quelqu’un de cette envergure.”

Le Club Bruges n’abandonne pas Matz Sels

Ces derniers mois, Bruges a tenté de trouver cette perle. Dans cette optique, Sels a été cité parmi les options, même si une autre piste a également été évoquée : celle de Koen Casteels, un Diable Rouge mais très coûteux.

Tout miser dès maintenant sur Argus Vanden Driessche ? Cela pourrait être une option, mais c’est peut-être encore un peu tôt. En revanche, recruter un gardien confirmé, avec plusieurs années d’expérience, capable d’être au top pendant une ou deux saisons – trois au maximum – pour combler le vide à Bruges ? C’est envisageable.





Et Matz Sels reste donc bel et bien une piste. Selon Het Laatste Nieuws, le Club espère toujours une avancée dans le dossier complexe du gardien de Nottingham Forest. Les discussions se poursuivent, même si, d’après le quotidien, les Blauw en Zwart ont aussi des candidats de rechange en réserve.