Passé par Neerpede, il s'apprête à défier le Brésil au Mondial : "Au top dans les grands matchs"

Le joueur a déjà connu une année 2026 exceptionnelle. Aux Pays-Bas, il a mené le PSV vers le titre et a été élu Joueur de la saison. Titulaire en équipe nationale, il a également connu une saison pleine avec l'équipe nationale du Maroc.

Ismael Saibari sort d'une saison pleine avec le PSV tout comme avec son équipe nationale. Titulaires lors de la CAN avec le Maroc, il s'était également illustré en tant que l’un des protagonistes du "scandale de la serviette" avec le gardien sénégalais. La scène avait fait le tour d’Internet et Saibari s’était vu adresser une avalanche d’insultes.

Des grandes attentes lors de la Coupe du monde

Mais lors de cette Coupe du monde, ses priorités sont ailleurs car après une saison exceptionnelle, tous les espoirs du Maroc reposent sur ses épaules : "Quand Hakim Ziyech était encore là, Saibari vivait dans son ombre, mais aujourd’hui, il doit se démarquer. Saibari est l’homme qui doit apporter ce petit plus à l’équipe, et il est certainement prêt pour cela. Il est généralement là dans les moments importants", explique Mo Messoudi à Sporza.

Le Maroc a de l'or entre les mains

C’est ce qu’a déjà prouvé ce joueur de 25 ans, issu également des centres de formation d’Anderlecht et de Genk : cette saison, il a dominé l’Eredivisie. L'Anversois, né à Terrassa en Espagne, a été décisif dans la course au titre décroché par le PSV avec ses 18 buts et 8 passes décisives. Une saison exceptionnelle qui pourrait lui valoir un transfert au Bayern de Munich, qui serait prêt à débourser plus de 50 millions d'euros.

Les Lions de l'Atlas ont donc de l'or entre les mains : "Au Maroc, il est déjà considéré comme l'une des stars de l'équipe. Saibari s'impose depuis deux ou trois ans au PSV. C'est surtout dans les grands matchs qu'il est au top", constate Messoudi.

Courtisé par Roberto Martinez chez les Diables Rouges

Ismael Saibari aurait également pu jouer pour les Diables Rouges. À l'âge de six ans, il a quitté son Espagne natale pour s'installer à Willebroek près d'Anvers. Saibari est resté 13 ans en Belgique avant de rejoindre le PSV. L'ancien sélectionneur des Diables Rouges, Roberto Martinez, souhaitait que le milieu de terrain joue pour la Belgique, mais Saibari avait poliment décliné l'offre et choisi le Maroc, rappelle encore Sporza.





"Le Maroc a énormément de qualité à son poste, mais ils n’ont pas de véritable attaquant de pointe. C’est pourquoi il doit occuper ce poste, car c’est lui qui a le profil le plus adapté pour y exceller. L’entraîneur veut simplement aligner sur le terrain autant de joueurs en forme que possible", analyse le coach du Beerschot.

Le Maroc affrontera le Brésil, l’Écosse et Haïti lors de la phase de groupes de ce Mondial. Depuis leur demi-finale au Qatar en 2022, les Marocains doivent sortir de leur rôle d’outsiders et seront attendus au tournant.

"Je doute qu’ils puissent égaler leur performance de la Coupe du monde 2022, car ils étaient alors perçus différemment. Ils étaient les outsiders et jouaient vraiment en réaction et de manière très agressive. Aujourd’hui, ils vont devoir prendre le jeu à leur compte. Mais si vous arrivez à placer Saibari près du but, vous avez un atout en main. Il a un bon tir de loin, il est doué dans le jeu combiné et sait s’imposer physiquement, c’est donc idéal."