Officiel : un départ belge à Liverpool

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : un départ belge à Liverpool
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Si aucun joueur belge ne défend actuellement Liverpool, le staff compte une touche de 'noir-jaune-red'. Ou plutôt, comptait : Ruben Peeters quitte en effet le club en cette fin de saison.

Du haut de ses 34 ans, Ruben Peeters est déjà très respecté pour son savoir-faire de préparateur physique sur la scéne internationale. Après avoir fait suer les équipes de jeunes de Genk de 2015 à 2017, le Limbourgeois a pris en charge l'équipe première du Racing pendant quatre ans, travaillant aux côtés de  Philippe Clement, John van den Brom, Hannes Wolf, Felice Mazzù, Albert Stuivenberg et Jess Thorup.

En 2021, son travail remarqué lui a valu d'intégrer le staff de Feyenoord en tant que responsable performance. Il y a alors fait la connaissance d'Arne Slot et a suivi ce dernier à Liverpool il y a deux ans.

Deux ans à Liverpool pour Ruben Peeters

Reponsable performance des Reds, Ruben Peeters veillait à ce que l'équipe ait le coffre nécessaire pour répondre aux exigences de son entraîneur en termes d'intensité et de résistance à l'effort. Mais après deux ans à Anfield, son aventure a pris fin en même temps que celle d'Arne Slot.


Liverpool a pris congé de notre compatriote et de l'adjoint Sipke Hulshoff dans un communiqué officiel : "Tous deux ont contribué à une première campagne mémorable qui a notamment permis de remporter immédiatement la Premier League en 2024-2025", se souviennent les Reds. Arrivé l'été dernier, Giovanni Van Bronckhorst quitte lui aussi le navire. Place à une nouvelle ère, sous les ordres d'Andoni Iraola, débarqué de Bournemouth.

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