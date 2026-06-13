📷 Moment d'émotion pour les supporters : un club de JPL perd une partie emblématique de son histoire

Chafik Ouassal, journaliste football
| Commentaire
📷 Moment d'émotion pour les supporters : un club de JPL perd une partie emblématique de son histoire
Deviens fan de STVV! 512

Pendant que la Coupe du Monde bat son plein de l'autre côté de l'Atlantique, les clubs se préparent doucement à la saison prochaine. Entre reprise et transferts, certains clubs s'occupent également de leurs stades.

Le Stayen aura un tout nouveau visage la saison prochaine. Depuis la semaine dernière, les travaux de démolition de la partie sud du stade battent leur plein. Après la démolition des vestiaires, c'est désormais au tour de la légendaire Tribune Sud d'être rasée.

Pour de nombreux supporters du STVV, l'adieu à cette Tribune Sud a été un moment émouvant. Bien avant que les tribunes modernes Nord et Ouest ne donnent un nouveau visage au stade, cette tribune a constitué pendant des années un élément important de l'ambiance à Saint-Trond.

Elle a ensuite été utilisée comme tribune visiteurs, mais sa place dans l’histoire du club est restée intacte. Sa démolition ouvre la voie à un ambitieux nouveau projet de construction du propriétaire Roland Duchâtelet.

Dernier changement "Made in Roland Duchâtelet"

En effet, la nouvelle tribune sud devra s'intégrer parfaitement à l'architecture des autres parties du stade et sera bien plus qu'une tribune de football classique. Outre des places supplémentaires pour les supporters, elle comprendra également des loges et des espaces d'accueil pour les équipes sportives et les groupes.

Avec ces travaux, STVV franchit une nouvelle étape dans le développement de son stade, le Stayen, qui est devenu ces dernières années l’un des complexes de stade les plus modernes du pays. La nouvelle tribune doit constituer le dernier maillon manquant dans l'ensemble de la rénovation du stade.

Faire peau neuve

Ainsi, un élément emblématique de l'histoire du club disparaît du paysage urbain de Saint-Trond, mais les bases d'un nouvel avenir sont jetées. Si tout se déroule comme prévu, la nouvelle Tribune Sud devrait ouvrir ses portes dans le courant de l'année 2027. Sur le terrain, la révélation de la saison dernière espère tenir le rang et confirmer sa superbe prestation.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
STVV

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/06: Preud'homme - Sels - Spileers

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/06: Preud'homme - Sels - Spileers

23:30
Kevin De Bruyne confiant concernant Lukaku : "Il s'entraîne très bien ces derniers jours"

Kevin De Bruyne confiant concernant Lukaku : "Il s'entraîne très bien ces derniers jours"

23:53
Stop ou encore, Luka Modric aurait pris sa décision : sa prochaine destination connue ?

Stop ou encore, Luka Modric aurait pris sa décision : sa prochaine destination connue ?

23:46
Le Club Bruges maintient ses projets de transfert : ces deux joueurs devraient arriver

Le Club Bruges maintient ses projets de transfert : ces deux joueurs devraient arriver

23:30
Le Qatar berne la Suisse et obtient un partage historique Analyse

Le Qatar berne la Suisse et obtient un partage historique

23:13
"Risque bien réel" : Didier Deschamps tire la sonnette d'alarme et s'inquiète pour les joueurs

"Risque bien réel" : Didier Deschamps tire la sonnette d'alarme et s'inquiète pour les joueurs

22:46
L'Union Rochefort continue son marché ambitieux en dépouillant Tubize-Braine

L'Union Rochefort continue son marché ambitieux en dépouillant Tubize-Braine

22:30
1
La nouvelle destination de Charles Vanhoutte est connue : l'ancien de l'Union découvrira la Champions League

La nouvelle destination de Charles Vanhoutte est connue : l'ancien de l'Union découvrira la Champions League

21:53
📷 New York bouillonne : un tsunami Brésilien déferle, les fans de basket-ball pourraient s'inviter à la fête

📷 New York bouillonne : un tsunami Brésilien déferle, les fans de basket-ball pourraient s'inviter à la fête

22:15
Le Cercle Bruges en passe d'engager un ancien taulier de Pro League

Le Cercle Bruges en passe d'engager un ancien taulier de Pro League

21:58
Passé par Neerpede, il s'apprête à défier le Brésil au Mondial : "Au top dans les grands matchs"

Passé par Neerpede, il s'apprête à défier le Brésil au Mondial : "Au top dans les grands matchs"

21:05
📷 Les supporters de Galatasaray n'ont pas oublié Dries Mertens : le Belge acclamé sur la Grand-Place

📷 Les supporters de Galatasaray n'ont pas oublié Dries Mertens : le Belge acclamé sur la Grand-Place

21:28
"Bruges doit le recruter": le Club cible une pointure des Diables Rouge pour remplacer Mignolet

"Bruges doit le recruter": le Club cible une pointure des Diables Rouge pour remplacer Mignolet

20:37
Le staff du Club Bruges perd deux éléments et l'un des deux va retrouver son frère

Le staff du Club Bruges perd deux éléments et l'un des deux va retrouver son frère

20:21
"Ce n'est qu'une question d'argent" : une nouvelle règle de la FIFA frustre les supporters européens

"Ce n'est qu'une question d'argent" : une nouvelle règle de la FIFA frustre les supporters européens

20:07
L'explication originale de la FIFA pour justifier les sièges vides à Guadalajara

L'explication originale de la FIFA pour justifier les sièges vides à Guadalajara

19:37
Quel onze pour les Diables Rouges face à l'Egypte ? Voici notre équipe-type probable

Quel onze pour les Diables Rouges face à l'Egypte ? Voici notre équipe-type probable

18:15
"Harry Kane ne compte pas" : Deniz Undav a autant le sens de la formule que du but Interview

"Harry Kane ne compte pas" : Deniz Undav a autant le sens de la formule que du but

18:30
Anderlecht menace de saisir la FIFA concernant le transfert de Francis Amuzu à Grêmio

Anderlecht menace de saisir la FIFA concernant le transfert de Francis Amuzu à Grêmio

17:30
"Je ne nous mettrais pas de limite" : Nathan Saliba rêve de faire un grand Mondial avec le Canada

"Je ne nous mettrais pas de limite" : Nathan Saliba rêve de faire un grand Mondial avec le Canada

18:00
Le futur de Kevin De Bruyne avec la Belgique après la Coupe du monde reste incertain

Le futur de Kevin De Bruyne avec la Belgique après la Coupe du monde reste incertain

17:00
OFFICIEL : Yaya Touré se lance dans son premier défi en tant qu'entraîneur principal

OFFICIEL : Yaya Touré se lance dans son premier défi en tant qu'entraîneur principal

16:30
LIVE Coupe du monde 13/6 : l'ambiance monte déjà avant Brésil-Maroc, les USA commencent fort

LIVE Coupe du monde 13/6 : l'ambiance monte déjà avant Brésil-Maroc, les USA commencent fort

16:05
Le maillot extérieur belge divise la presse étrangère : "Il frôle l'affreux, mais..."

Le maillot extérieur belge divise la presse étrangère : "Il frôle l'affreux, mais..."

15:30
Du changement pour Arnaud Bodart au LOSC

Du changement pour Arnaud Bodart au LOSC

14:30
"C'est le minimum" : Laurent Ciman s'exprime sur les Diables Rouges avant le début de la Coupe du monde

"C'est le minimum" : Laurent Ciman s'exprime sur les Diables Rouges avant le début de la Coupe du monde

14:00
Sauna et bains chauds : la méthode surprenante des Diables Rouges avant d'affronter l'Égypte

Sauna et bains chauds : la méthode surprenante des Diables Rouges avant d'affronter l'Égypte

13:30
"Du jamais-vu" : Jan Vertonghen impressionné par l'accélération de Jérémy Doku et compose son Diable idéal

"Du jamais-vu" : Jan Vertonghen impressionné par l'accélération de Jérémy Doku et compose son Diable idéal

13:00
Officiel : un départ belge à Liverpool

Officiel : un départ belge à Liverpool

12:30
Thibaut Courtois sur le point de battre le record d’une légende belge et... de deux icônes internationales

Thibaut Courtois sur le point de battre le record d’une légende belge et... de deux icônes internationales

12:00
La bataille juridique prête à débuter : quatre clubs wallons mettent l'Union Belge et la FFA sous pression

La bataille juridique prête à débuter : quatre clubs wallons mettent l'Union Belge et la FFA sous pression

11:20
Un ancien Diable opportuniste pour aller au Mondial ? Il répond aux critiques

Un ancien Diable opportuniste pour aller au Mondial ? Il répond aux critiques

11:00
Officiel : un ancien éphémère Anderlechtois quitte son club par la grande porte

Officiel : un ancien éphémère Anderlechtois quitte son club par la grande porte

10:30
"Bienvenue au cimetière" : l'action choc des supporters contre un dirigeant de Pro League

"Bienvenue au cimetière" : l'action choc des supporters contre un dirigeant de Pro League

10:00
"Il m'a fallu une semaine pour l'écrire" : l'adieu de Christian Burgess à l'Union Saint-Gilloise

"Il m'a fallu une semaine pour l'écrire" : l'adieu de Christian Burgess à l'Union Saint-Gilloise

09:00
1
Il ne reste plus...qu'un seul ballon : l'Angleterre victime d'un cambriolage complètement fou au Mondial !

Il ne reste plus...qu'un seul ballon : l'Angleterre victime d'un cambriolage complètement fou au Mondial !

09:30

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved