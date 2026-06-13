📷 Moment d'émotion pour les supporters : un club de JPL perd une partie emblématique de son histoire

Pendant que la Coupe du Monde bat son plein de l'autre côté de l'Atlantique, les clubs se préparent doucement à la saison prochaine. Entre reprise et transferts, certains clubs s'occupent également de leurs stades.

Le Stayen aura un tout nouveau visage la saison prochaine. Depuis la semaine dernière, les travaux de démolition de la partie sud du stade battent leur plein. Après la démolition des vestiaires, c'est désormais au tour de la légendaire Tribune Sud d'être rasée.

Pour de nombreux supporters du STVV, l'adieu à cette Tribune Sud a été un moment émouvant. Bien avant que les tribunes modernes Nord et Ouest ne donnent un nouveau visage au stade, cette tribune a constitué pendant des années un élément important de l'ambiance à Saint-Trond.

Elle a ensuite été utilisée comme tribune visiteurs, mais sa place dans l’histoire du club est restée intacte. Sa démolition ouvre la voie à un ambitieux nouveau projet de construction du propriétaire Roland Duchâtelet.

Dernier changement "Made in Roland Duchâtelet"

En effet, la nouvelle tribune sud devra s'intégrer parfaitement à l'architecture des autres parties du stade et sera bien plus qu'une tribune de football classique. Outre des places supplémentaires pour les supporters, elle comprendra également des loges et des espaces d'accueil pour les équipes sportives et les groupes.

Avec ces travaux, STVV franchit une nouvelle étape dans le développement de son stade, le Stayen, qui est devenu ces dernières années l’un des complexes de stade les plus modernes du pays. La nouvelle tribune doit constituer le dernier maillon manquant dans l'ensemble de la rénovation du stade.





Faire peau neuve

Ainsi, un élément emblématique de l'histoire du club disparaît du paysage urbain de Saint-Trond, mais les bases d'un nouvel avenir sont jetées. Si tout se déroule comme prévu, la nouvelle Tribune Sud devrait ouvrir ses portes dans le courant de l'année 2027. Sur le terrain, la révélation de la saison dernière espère tenir le rang et confirmer sa superbe prestation.