"Risque bien réel" : Didier Deschamps tire la sonnette d'alarme et s'inquiète pour les joueurs

Chafik Ouassal, journaliste football
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"Risque bien réel" : Didier Deschamps tire la sonnette d'alarme et s'inquiète pour les joueurs
Photo: © photonews
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Le problème a été déjà évoqué à plusieurs reprises, c'est au tour du sélectionneur de la France. Ce dernier a critiqué le calendrier chargé et craint que cela n'entraîne des problèmes de santé chez les joueurs. Non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental.

Didier Deschamps s'est constitué un beau palmarès en tant que joueur et sélectionneur. Celui qui a porté les couleurs de clubs prestigieux tels que Marseille, Chelsea et la Juventus est ajourd'hui âgé de 57 ans, et outre la Ligue des champions remportée avec Marseille, il a également connu le succès dans ses autres clubs comme à la Juventus, il a été sacré trois fois champion de Serie A et a remporté une deuxième fois la Ligue des champions. Il a également remporté la Coupe du monde en 1998.

Finale de la Ligue des champions avec Monaco

En tant qu'entraîneur, il a d'abord dirigé Monaco, avec lequel il a atteint la finale de la Ligue des champions en 2004. Deschamps a ensuite pris les rênes de la Juventus et de Marseille avant de devenir sélectionneur de l'équipe de France en 2012.

En 2018, il a remporté la Coupe du monde avec l’équipe de France et Deschamps aimerait beaucoup réitérer cet exploit en 2026. Mais en raison de l’élargissement de la Coupe du monde à 48 équipes qui y participent cette année au lieu de 32, la fatigue et le nombre de matches joueront désormais un rôle clé supplémentaire.

Spectacle et argent

De plus, la Ligue des champions a également contribué à l'augmentation du nombre de matchs. Les compétitions ne cessent de se réformer (notez, se rallonger) dans un souci de spectacle et de rentabilité financière, mais cela se fait au détriment des joueurs, qui doivent disputer beaucoup plus de matchs.

"Il y a déjà 48 équipes qui participent à la Coupe du monde. À cela s’ajoutent des compétitions supplémentaires, comme la Coupe du monde des clubs. Le risque de surmenage est réel et ne peut donc pas être exclu", a déclaré Deschamps au journal allemand Welt.

État mental des joueurs

"Nous pouvons désormais mesurer la fatigue physique d’un joueur. Mais ce que nous ne pouvons pas mesurer, c’est son état mental. Et celui-ci joue un rôle crucial dans le football", a ajouté Deschamps.

Mardi, la France disputera son premier match de la Coupe du monde. Les hommes de Didier Deschamps affronteront le Sénégal lors de ce premier match du groupe I. L’Irak et la Norvège sont les deux autres pays qui complètent le groupe.

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