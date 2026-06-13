Le Cercle Bruges en passe d'engager un ancien taulier de Pro League

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Le Cercle Bruges en passe d'engager un ancien taulier de Pro League
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Après Eupen, Charleroi, l'Union et le Standard, Lazare Amani serait en passe de défendre les couleurs d'une cinquième équipe de Pro League : le Cercle Bruges.

Selon le site Transferfeed, Lazare Amani devrait être le premier transfert de l'été du Cercle Bruges. Il ne manquerait plus que la visite médicale de l'Ivoirien pour acter le transfert.

Révélé à Eupen

Lazare Amani est un élément qui connait évidemment la Pro League comme sa poche puisqu'il a découvert notre compétiton à Eupen en 2016. Il s'est rapidement imposé chez les "Pandas" qu'il quittera à l'hiver 2020 peu avant le Covid, après 99 duels, 4 buts et 5 assists, direction Charleroi.

Un transfert qui sera un flop puisqu'il n'y jouera jamais et prendra ensuite la direction du Portugal et d'Estoril Praia pour se relancer.

L'Union Saint-Gilloise en profite alors pour le recruter et ce sera un coup dans le mille. Il participe à la montée en puissance du club au sein de l'élite belge et dans les compétitions européennes. Dans un rôle de milieu relayeur ou offensif, il apporte son énergie, ses courses sans ballon et une bonne qualité de passe dans les transitions rapides.

Une CAN au palmarès

Ces prestations lui permettent aussi de taper dans l'œil de Jean-Louis Gasset qui le reprend en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il participe à la CAN 2024 dans un rôle de remplaçant et attendra la demi-finale pour jouer une demi-heure contre la RDC avant de disputer 1 minute lors de la finale victorieuse contre le Nigéria.

Mais la saison du titre de l'Union, Amani a complètement disparu de la circulation. Un temps réintégré par Sébastien Pocognoli (en même temps que Loïc Lapoussin), il est ensuite définitivement sorti de la sélection, jusqu'à son prêt au Standard pour la deuxième partie de saison.

Un prêt au Standard qui n'a pas relancé ses affaires avec seulement deux buts et une passe décisives, en 18 apparitions, rarement dans un rôle de titulaire.

Après cela, l'Union et Lazare Amani mettront un terme à leur romance et l'international ivoirien, libre comme l'air, met alors le cap sur la Grèce dans l'espoir de se relancer. Il atterri à l'AE Kifisia, pensionnaire du ventre mou.

Le club terminera 10e de cet exercice 2025-26 et 2e du groupe C en Play-offs. Avec 29 matchs, deux buts et un assist, Lazare Amani n'a pas livré la meilleure saison de sa carrière mais a retrouvé du rythme.

Un rythme qui va probablement lui permettre de retrouver la Pro League et le Cercle Bruges. Un club où il retrouvera un certain Dante Vanzeir avec lequel il avait contribué au retour de l'Union au premier plan. Le Cercle espère sans doute secrètemen que le duo fera pareil à Bruges.

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