"Du jamais-vu" : Jan Vertonghen impressionné par l'accélération de Jérémy Doku et compose son Diable idéal

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Du jamais-vu" : Jan Vertonghen impressionné par l'accélération de Jérémy Doku et compose son Diable idéal

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Dribble, vitesse, vision du jeu, leadership... Jan Vertonghen a sélectionné les meilleurs joueurs belges dans chaque domaine pour composer son joueur idéal.

Pour commencer, il n'a pas hésité à citer Jérémy Doku pour son aisance en dribble : "Le dribble, Jérémy Doku. S’il est bien lancé, tu ne peux pas l’arrêter." En vitesse, son choix a été aussi rapide : "Romelu Lukaku sur une distance plus longue."

"Pour l'accélération, je suis obligé de dire Jérémy Doku, encore une fois. Je pense que je n’ai jamais vu quelqu’un aller aussi vite sur les dix ou quinze premiers mètres dans ma carrière. J’avais déjà 30 ans quand il est arrivé. Donc oui, c’était du jamais-vu", a-t-il ajouté au micro de RTL Sports.

En tir, il a choisi Dries Mertens : "J'ai toujours aimé voir les exercices de finition à la fin de l’entraînement. C’était le meilleur pour moi." Pour la passe, le choix a été très facile : "Là, je suis obligé de dire Kevin De Bruyne. Qualité de passe : le meilleur en Europe dans son prime."

"La vision de jeu, je vais dire Hans Vanaken", a-t-il ensuite souligné. "Un top joueur un peu sous-estimé, mais en Belgique, il l’est plus, je pense." Romelu Lukaku a ensuite à nouveau été cité : "La finition, encore une fois, je vais dire Romelu. Quand il est arrivé, ce n’était pas aussi top que maintenant, mais il a travaillé chaque jour, il s’est beaucoup amélioré et maintenant, c’est top."

Le jeu de tête, le leadership et la puissance physique

Le jeu de tête a aussi été un choix simple pour Jan Vertonghen : "Marouane Fellaini. Il m’a sauvé quelques fois aussi. Il a marqué des buts très importants. Les joueurs de grande taille n’ont pas toujours un jeu de tête très technique, mais lui avait les deux : la technique et la taille."

"Le leadership ? Vincent Kompany. C’était le seul vrai leader de l’équipe nationale. Oui, c’était un leader de top niveau", a-t-il poursuivi. "Le tacle ? Bonne question. Moi, je vais me mettre là-dedans. Le tacle de Jan ? Oui, j’ai toujours aimé tacler, donc pourquoi pas."

En ce qui concerne la puissance physique, sa réponse a été inattendue : "Oui, c’est un peu bizarre à dire, mais je vais dire Eden Hazard. Il est connu pour ses dribbles et pour autre chose, mais c’était très difficile…" L'ancien joueur d'Anderlecht s'est cependant rapidement ravisé sur son choix : "Ah non, non, non, la puissance de Mousa Dembélé… Excusez-moi, j'ai dit Eden Hazard avant, j’ai pensé à Eden. Mais Mousa Dembélé, obligé. Impossible de lui prendre le ballon. Mousa, c’est un technicien, c’est beaucoup d’autres choses, mais sa puissance était incroyable."

Le Diable Rouge parfait selon Jan Vertonghen :

Dribble : Jérémy Doku
Vitesse : Romelu Lukaku
Accélération : Jérémy Doku
Tir : Dries Mertens
Qualité de passe : Kevin De Bruyne
Vision du jeu : Hans Vanaken
Finition : Romelu Lukaku
Jeu de tête : Marouane Fellaini
Leadership : Vincent Kompany
Tacle : Jan Vertonghen
Puissance physique : Mousa Dembélé

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