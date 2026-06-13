Le Club Bruges maintient ses projets de transfert : ces deux joueurs devraient arriver

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Le Club Bruges maintient ses projets de transfert : ces deux joueurs devraient arriver
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Le champion de Belgique travaille activement en coulisses à la construction de son effectif pour la prochaine saison. Alors que le marché des transferts est ralenti par la Coupe du monde, certains dossiers sont déjà sur la table des dirigeants brugeois depuis plusieurs semaines.

Selon les informations de Het Laatste Nieuws, le FC Bruges ambitionne de recruter un gardien, Matz Sels et un défenseur, Dies Janse. Notons aussi que le club a finalement décidé de conserver Jorne Spileers.

Matz Sels pour succéder à Simon Mignolet

Le Club cherche activement un dernier rempart de qualité pour prendre le relais du jeune retraité Simon Mignolet. Le profil recherché est celui d'un gardien expérimenté capable d’apporter immédiatement de la sécurité. Autant dire que le nom de Matz Sels se trouve donc clairement en haut de la liste des priorités.

Le dossier est toutefois loin d’être simple. Matz Sels est encore sous contrat avec Nottingham Forest et les négociations avancent difficilement. Malgré cela, le Club Bruges croit toujours à une issue favorable. En coulisses, des alternatives sont étudiées, mais le Diable Rouge demeure pour l’instant le candidat rêvé pour défendre les filets du Jan Breydel stadion.

Une arrivée de Dies Janse ne signifie pas un départ de Jorne Spileers

Le Club Bruges doit aussi penser à renforcer son secteur défensif qui risque de dire adieu cet été à Joel Ordóñez. Son principal objectif reste le recrutement de Dies Janse. Le jeune Néerlandais doit choisir entre une nouvelle opportunité à l'Ajax, club auquel il appartient ou un transfert vers la Belgique.

Le défenseur est très apprécié par les dirigeants brugeois, malgré un prix estimé à environ 9 millions d’euros. Selon HLN, l'optimisme est de mise au sein du board "Blauw en Zwart" quant à la réalisation de ce transfert.

Lire aussi… "Bruges doit le recruter": le Club cible une pointure des Diables Rouge pour remplacer Mignolet

Parallèlement, on pouvait se demander si l'avenir de Jorne Spileers se situait toujours en Venise du Nord. Le jeune défenseur a très peu joué la saison dernière et semblait donc être sur le départ départ, mais le Club voit les choses autrement.

Tresoldi doit rester

Jorne Spileers est considéré comme un élément important pour l’avenir et comme la première alternative en défense centrale. C’est pourquoi la direction souhaite absolument le conserver. En revanche, des joueurs comme Joaquin Seys et Carlos Forbs pourraient, eux, quitter le stade Jan Breydel si une offre intéressante arrivait.

Le message est encore plus clair concernant Nicolò Tresoldi. L’attaquant est considéré comme l’un des piliers du nouveau projet sportif. Au sein de la direction, menée par Bart Verhaeghe, il n’est même pas question d’envisager une vente, même si une offre record venait à être formulée.

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