Officiel : un ancien éphémère Anderlechtois quitte son club par la grande porte

Filip Djuricic n'avait pas vraiment marqué les esprits lors de son court passage à Anderlecht en 2016. Désormais âgé de 34 ans, le Serbe est à la recherche d'un nouveau challenge.

Après l'avoir acheté pour huit millions à Heerenveen et l'avoir prêté à Mayence et Southampton, Benfica avait envoyé Filip Djuricic s'aguerrir à Anderlecht en janvier 2016. Alors en poste, Besnik Hasi l'avait immédiatement titularisé pour alimenter Stefano Okaka.

Le milieu offensif avait toutefois perdu sa place dans les Playoffs au détriment de Youri Tielemans, posté un cran plus haut que le duo Dendoncker - Defour. Il avait tout de même marqué un but et signé trois assists, la majorité en tant que supersub.

A son retour à Lisbonne, Djuricic a été prêté puis définitivement cédé à la Sampdoria, où il est resté cinq ans, entrecoupés de prêts à Sassuolo et Benevento. En 2023, l'ancien international serbe (44 sélections), s'est engagé du côté du Panathinaïkos.

Trois saisons pleines en Grèce

A Athènes, il s'est rendu assez populaire auprès des supporters, aidant notamment son club à remorter la Coupe de Grèce il y a deux ans. Les 115 matchs disputés en trois ans représentent la période la plus stable de sa carrière, avec le brassard de capitaine en prime.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin : son contrat arrivait à échéance et n'a pas été prolongé. Le club a officialisé son départ, le remerciant pour tous les services rendus : "Ta contribution s’est étendue bien au-delà du terrain. Un véritable leader, un capitaine respecté et un homme encore plus grand".



