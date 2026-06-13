OFFICIEL : Yaya Touré se lance dans son premier défi en tant qu'entraîneur principal

Yaya Touré lance officiellement sa carrière d'entraîneur principal. L'ancien assistant du Standard de Liège a été annoncé comme nouveau T1 du Slovan Bratislava, club slovaque.

Après sa carrière de joueur remplie de succès, passé notamment par l'AS Monaco, Manchester City ou encore le FC Barcelone, l'Ivoirien a démarré une reconversion en tant qu'entraîneur. Il est passé par Olimpik Donetsk (assistant), l'Akhmat Grozny (assistant), le centre de formation de Tottenham, le Standard de Liège (assistant) et plus récemment la sélection de l'Arabie saoudite (assistant).

Désormais, il lance donc sa carrière d'entraîneur en Slovaquie avec le Slovan Bratislava. Il a signé un contrat de trois saisons.

"Yaya a une immense envie de s’imposer comme entraîneur avec le Slovan Bratislava. Nous partageons des ambitions élevées. Nous sommes jeunes, ambitieux et nous ferons tout pour assurer le succès du club. Je suis convaincu que nous avons constitué un solide staff technique et que nous disposerons également d’une équipe compétitive. Dès lundi, nous commencerons à travailler sur cette nouvelle ère du club", a notamment déclaré Ivan Kmotrík Jr., directeur général du club.

Les mots de Yaya Touré

L'ancien joueur ivoirien se réjouit évidemment de débuter cette aventure : "Je suis très heureux et excité. Honnêtement, j’ai hâte que nous commencions à travailler ensemble lundi. Mon prédécesseur mérite un immense respect pour tout ce qu’il a accompli ici. Je veux poursuivre sur cette lancée tout en apportant ma propre vision."



"Le football représente tout pour moi. J’aime les défis et je suis extrêmement enthousiaste à l’idée d’entraîner un grand club, avec une histoire riche, un magnifique stade et de grandes ambitions. J’ai été très agréablement surpris par les infrastructures du club, qui sont vraiment de très haut niveau. Avec le Slovan, je veux pratiquer un football dominant, gagner des matchs et contrôler les rencontres afin de faire plaisir à nos supporters. J’ai hâte de faire connaissance avec les joueurs. J’ai déjà étudié l’équipe en détail, mais le plus important sera de voir comment les joueurs réagissent à l’entraînement."