Du changement pour Arnaud Bodart au LOSC

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Du changement pour Arnaud Bodart au LOSC
Photo: © photonews
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Arnaud Bodart a un nouvel entraîneur des gardiens au LOSC : Rémy Vercoutre rejoint le club lillois. L'information a été officialisée par la formation française ce vendredi.

Il s'intègre à l'équipe de Davide Ancelotti, nouvel entraîneur du LOSC. Le poste était occupé jusqu'ici par Nicolas Dehon, qui semble de son côté se diriger vers l'OM selon La Provence et RMC.

"Natif de Grande-Synthe, Rémy Vercoutre est un visage bien connu du championnat de France. Après des débuts à Gravelines, puis à Dunkerque, le Nordiste s’est révélé à Montpellier (1997-2002), avant de remporter la Ligue 1 à cinq reprises sous le maillot de l’Olympique Lyonnais (2002-2014)", écrit le LOSC.

"Au terme de sa carrière de gardien de but - au Stade Malherbe Caen (2014-2018) - et de ses 240 matchs disputés en Ligue 1, l’ancien international Espoirs français s’est reconverti comme entraîneur spécifique pour le poste de gardien. Il a notamment coaché les portiers de l’Impact Montréal au Canada (2019-2021), au sein des staffs de Rémi Garde, puis Thierry Henry, avant d’accompagner ceux de l’Olympique Lyonnais (2021-2025), avec Peter Bosz, Laurent Blanc ou encore Fabio Grosso. La saison dernière, Rémy Vercoutre entraînait les gardiens d’Al-Wasl aux Émirats arabes unis (2025-2026), où il a d’ailleurs collaboré avec l’ancien Dogue Éric Abidal."

C'est sa riche expérience en tant que joueur, puis entraîneur, qui l'amène donc au LOSC. "Il y sera en charge de l’accompagnement, du développement et de l’optimisation des performances des gardiens de l’effectif professionnel", ajoutent les Lillois dans leur communiqué avant de conclure : "Bon retour dans le Nord et bienvenue chez les Dogues, Rémy !"

Arnaud Bodart pourrait bien ne pas évoluer avec Rémy Vercoutre


Concernant Arnaud Bodart, il n'est cependant pas certain qu'il évolue aux côtés du nouvel entraîneur des gardiens. L'ancien gardien du Standard de Liège est cité sur le départ après une saison où il n'a pas réellement su convaincre. Maxime Delanghe, gardien belge du Cercle de Bruges, est cité pour le remplacer.

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