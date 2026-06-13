Quel onze pour les Diables Rouges face à l'Egypte ? Voici notre équipe-type probable

C'est bientôt le jour J : ce lundi, les Diables Rouges entrent en lice face à l'Egypte. Un match déjà très important en vue de la première place du groupe, puisque les Pharaons sont peut-être le rival n°1 de la Belgique à ce titre.

Reste désormais à voir quel onze débutera ce lundi, et Rudi Garcia a déjà un nombre assez conséquent de certitudes. Le premier gros indice, c'est bien sûr le onze de base contre la Tunisie : a priori, cet adversaire était supposé "préparer" le match contre l'Egypte - peu importe si les deux équipes sont au final assez peu comparables au vu du nombre d'Egyptiens évoluant dans leur championnat national et le nombre de Tunisiens évoluant en Europe.

Commençons par ces certitudes : Thibaut Courtois entre les perches, naturellement. Thomas Meunier a regagné sa place de titulaire à droite, Nathan Ngoy a été brillant dans l'axe et devrait lui aussi débuter. Youri Tielemans et Kevin De Bruyne débuteront naturellement au milieu de terrain tandis que devant, Jeremy Doku mais aussi Leandro Trossard, même s'il ne serait pas "notre" choix, devraient débuter.

Le reste oscille entre quasi-certitude et un bon vieux "fifty-fifty". Concernant les quasi-certitudes, citons Timothy Castagne : Rudi Garcia a l'air de considérer qu'il est le back gauche idéal pour libérer Jeremy Doku devant, aux dépens de Maxim De Cuyper qui avait brillé durant la campagne qualificative. Reste à voir si le sélectionneur confirmera ce lundi.

Mechele ou Theate ? Fernandez-Pardo ou De Ketelaere ?

Amadou Onana, aussi, est une quasi-certitude, que Garcia débute à trois ou à quatre derrière, son poste changeant alors de n°6 à "libéro", en quelque sorte. Il y a une toute petite chance que Nicolas Raskin lui soit préféré, mais ce serait une grosse surprise.

Enfin, nous doutons pour deux postes : qui évoluera aux côtés de Nathan Ngoy ? Brandon Mechele avait démarré contre la Tunisie, et Garcia apprécie son leadership et son expérience. Il le surnomme son "lieutenant", et au vu du peu d'expérience de Ngoy, le voir démarrer ne serait pas étonnant. Ce serait une déception pour Arthur Theate.





Et en pointe ? Charles De Ketelaere, malgré un joli but, n'a pas plaidé sa cause contre la Croatie et la Tunisie. Mais Matias Fernandez-Pardo a peu d'expérience. L'Egypte est un bloc bas, face auquel sa vitesse aura peu d'utilité dès le début du match. Le Lillois amène également beaucoup plus en sortie de banc que De Ketelaere, qui doit grandir dans les rencontres.

Voilà donc "notre" onze, ou plutôt celui qui nous semble le plus probable pour débuter ce Mondial. Par rapport à celui qui a débuté face au Canada en 2022, quatre joueurs seulement demeurent : Courtois, Castagne, Tielemans et De Bruyne. Meunier, Trossard et Onana étaient montés au jeu.

Notre onze attendu : Courtois - Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne - Onana, Tielemans, De Bruyne - Doku, De Ketelaere, Trossard