LIVE Coupe du monde 14/6
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
"Je sais qu'il ne me reste pas 10 ans" : Kevin De Bruyne apaisé avant sa dernière danse
Lundi, Kevin De Bruyne vivra un moment particulier : il entamera sa quatrième Coupe du Monde, après 2014, 2018 et 2022. S'il n'a pas évoqué la fin de sa carrière internationale, il compte savourer ce qu'il sait être l'un de ses derniers grands tournois. (Lire la suite)
Un Diable donne le sourire à De Bruyne : "Il me rend la vie beaucoup plus facile"
Kevin De Bruyne s’est présenté cet après-midi - 23h15 en Belgique - devant la presse. Calme comme toujours. La star des Diables a indiqué que, pour sa quatrième Coupe du Monde, il veut surtout prendre plus de plaisir que lors des trois précédentes. Et Jeremy Doku y joue un grand rôle. (Lire la suite)
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