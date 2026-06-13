Le futur de Kevin De Bruyne avec la Belgique après la Coupe du monde reste incertain

Quand Thibaut Courtois pourrait éventuellement mettre un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde 2026, une question se posera automatiquement : que feront les autres survivants de la génération dorée ? Kevin De Bruyne, surtout, continue d'alimenter les interrogations.

Le meneur de jeu fêtera son 35e anniversaire lors de la Coupe du monde, mais il n'est pour l'instant pas question de retraite internationale. Bien au contraire. Lors d’un point presse en mars, Kevin De Bruyne avait expliqué qu’il se sentait toujours bien chez les Diables Rouges et qu’il ne souhaitait pas encore fixer de date de fin à sa carrière internationale.

Cela ne signifie toutefois pas que son avenir est déjà totalement défini. L’Euro 2028 est encore loin et, d’ici là, De Bruyne aura déjà 37 ans. Beaucoup dépendra de la manière dont se déroulera cette Coupe du monde, mais aussi de sa situation en club au cours des prochaines années.

Une Coupe du monde déterminante pour la suite ?

Dans l’entourage des Diables Rouges, on estime que le Mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique pourrait constituer un tournant important. Un tournoi réussi pourrait convaincre Kevin De Bruyne de poursuivre encore quelques années, tandis qu’une campagne décevante pourrait l’amener à revoir ses plans.

La charge physique aura également son importance. Le milieu de terrain reste l’un des cadres incontournables de la sélection belge, mais l’enchaînement des compétitions internationales n’est pas toujours simple à gérer pour des joueurs qui évoluent au plus haut niveau depuis plus de quinze ans.

Ce n’est d’ailleurs un secret pour personne : des compétitions comme la Ligue des Nations ne figurent pas forcément en tête des priorités de joueurs expérimentés comme Kevin De Bruyne ou Thibaut Courtois. La question est donc de savoir si Rudi Garcia sera prêt, à l’avenir, à accorder ponctuellement du repos à ses cadres.





Kevin De Bruyne commence lui aussi à ressentir les nombreuses années passées au sommet. Une semaine de repos en pleine saison ne lui ferait sans doute pas de mal. Mais Rudi Garcia est connu pour sa rigueur et préfère éviter les exceptions. Reste à savoir si un joueur du calibre de Kevin De Bruyne n’a pas, avec le temps, gagné ce privilège.