LIVE Coupe du monde 13/6 : l'ambiance monte déjà avant Brésil-Maroc, les USA commencent fort
Photo: © photonews
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Les supporters brésiliens et marocains donnent le ton avant Brésil-Maroc
L'ambiance risque d'être plus que jamais au rendez-vous lors du match entre le Brésil et le Maroc, ce dimanche à 00h00. La rencontre, qui se disputera au MetLife Stadium, dans le New Jersey, est l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle affiche de ces phases de groupes de la Coupe du monde 2026.
De nombreux Brésiliens et Marocains ont été aperçus en train de chanter ensemble à Times Square (un quartier de la ville de New York). De belles images, qui témoignent du respect entre les deux camps de supporters.
Les Brésiliens et les Marocains réunis à Times Square 🇺🇸. ✊🇲🇦🇧🇷— Actu Foot (@ActuFoot_) June 13, 2026
FOOTBALL 🤩
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Le Portugal est arrivé aux États-Unis
Alors que le Mondial a déjà débuté, certaines équipes arrivent encore seulement sur le sol nord-américain. Cette nuit, ce sont les hommes de Roberto Martínez qui sont arrivés à Miami, en Floride.
Les Portugais débuteront leur Coupe du monde mercredi prochain à 19h00 (heure belge) face à la République démocratique du Congo, à Houston. La nation affrontera ensuite l’Ouzbékistan le 23 juin à 19h00, puis la Colombie le 28 juin à 01h30 (heure belge). Le Portugal vise évidemment un sacre. La Seleção rêve d’offrir à son buteur star, Cristiano Ronaldo, une Coupe du monde, comme cela avait été le cas avec l’Argentine de Lionel Messi lors du Mondial 2022.
🛬 Miami, Florida, USA 🇺🇸#VaiDarPortugal | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/oCtW8Pc0Av— Portugal (@selecaoportugal) June 13, 2026
"Un pays entier compte sur nous"
Frantzdy Pierrot, buteur d’Haïti, s’est exprimé avant l’entrée en lice de son pays contre l’Écosse à la Coupe du monde, dans la nuit de samedi à dimanche (3h00). Le joueur veut rendre fière sa nation : "Les gens pensent qu'on n'a rien à perdre mais c'est faux, parce qu'on a un pays entier qui compte sur nous. Quand on s'est qualifié, c'est la première fois que j'ai vu des larmes couler sur les joues de mon père. C'est comme ça que j'ai réalisé qu'on avait fait quelque chose de spécial."
"À Haïti, on a beaucoup de violences... Là-bas, vous pouvez y finir votre scolarité mais il n'y a ni travail ni espoir à la sortie... On espère pouvoir faire quelque chose qui permette aux enfants de croire qu'ils peuvent faire de grandes choses", a-t-il conclu selon L’Équipe.
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