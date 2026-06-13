LIVE Coupe du monde 13/6 : l'ambiance monte déjà avant Brésil-Maroc, les USA commencent fort

Redaction
| Commentaire
LIVE Coupe du monde 13/6 : l'ambiance monte déjà avant Brésil-Maroc, les USA commencent fort
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Nicolas Baccus

Les supporters brésiliens et marocains donnent le ton avant Brésil-Maroc

L'ambiance risque d'être plus que jamais au rendez-vous lors du match entre le Brésil et le Maroc, ce dimanche à 00h00. La rencontre, qui se disputera au MetLife Stadium, dans le New Jersey, est l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle affiche de ces phases de groupes de la Coupe du monde 2026.

De nombreux Brésiliens et Marocains ont été aperçus en train de chanter ensemble à Times Square (un quartier de la ville de New York). De belles images, qui témoignent du respect entre les deux camps de supporters.

Nicolas Baccus

Le Portugal est arrivé aux États-Unis

Alors que le Mondial a déjà débuté, certaines équipes arrivent encore seulement sur le sol nord-américain. Cette nuit, ce sont les hommes de Roberto Martínez qui sont arrivés à Miami, en Floride.

Les Portugais débuteront leur Coupe du monde mercredi prochain à 19h00 (heure belge) face à la République démocratique du Congo, à Houston. La nation affrontera ensuite l’Ouzbékistan le 23 juin à 19h00, puis la Colombie le 28 juin à 01h30 (heure belge). Le Portugal vise évidemment un sacre. La Seleção rêve d’offrir à son buteur star, Cristiano Ronaldo, une Coupe du monde, comme cela avait été le cas avec l’Argentine de Lionel Messi lors du Mondial 2022.

Nicolas Baccus

"Un pays entier compte sur nous"

Frantzdy Pierrot, buteur d’Haïti, s’est exprimé avant l’entrée en lice de son pays contre l’Écosse à la Coupe du monde, dans la nuit de samedi à dimanche (3h00). Le joueur veut rendre fière sa nation : "Les gens pensent qu'on n'a rien à perdre mais c'est faux, parce qu'on a un pays entier qui compte sur nous. Quand on s'est qualifié, c'est la première fois que j'ai vu des larmes couler sur les joues de mon père. C'est comme ça que j'ai réalisé qu'on avait fait quelque chose de spécial."

"À Haïti, on a beaucoup de violences... Là-bas, vous pouvez y finir votre scolarité mais il n'y a ni travail ni espoir à la sortie... On espère pouvoir faire quelque chose qui permette aux enfants de croire qu'ils peuvent faire de grandes choses", a-t-il conclu selon L’Équipe.

Sauna et bains chauds : la méthode surprenante des Diables Rouges avant d'affronter l'Égypte

Sauna et bains chauds : la méthode surprenante des Diables Rouges avant d'affronter l'Égypte

Arrivés sous la pluie à Seattle, les Diables Rouges se préparent désormais à la chaleur avec des séances de sauna et des bains chauds avant d’affronter l’Égypte lundi. (Lire la suite)

Thibaut Courtois sur le point de battre le record d’une légende belge et... de deux icônes internationales

Thibaut Courtois sur le point de battre le record d’une légende belge et... de deux icônes internationales

Lorsque les Diables Rouges entameront lundi leur campagne au Mondial face à l'Égypte, l'enjeu sera, pour Thibaut Courtois, plus qu'un simple bon départ dans le tournoi. Le gardien du Real Madrid est en effet à deux doigts d'un record belge à l'occasion de sa quatrième Coupe du Monde. (Lire la suite)

Un ancien Diable opportuniste pour aller au Mondial ? Il répond aux critiques

Pour beaucoup de footballeurs belges, participer à une Coupe du monde reste un rêve. Pour Hannes Delcroix, ce rêve devient réalité ce week-end. L’ancien défenseur d’Anderlecht et ex-Diable Rouge sera au départ du Mondial avec Haïti. (Lire la suite)

Il ne reste plus...qu'un seul ballon : l'Angleterre victime d'un cambriolage complètement fou au Mondial !

Il ne reste plus...qu'un seul ballon : l'Angleterre victime d'un cambriolage complètement fou au Mondial !

L'Angleterre prépare sa Coupe du Monde du côté de Kansas City. Mais les Three Lions y vivent des premiers jours très perturbés, marqué par un cambriolage à l'ampleur assez folle. (Lire la suite)

Le show à l'américaine était aussi sur la pelouse : les USA surclassent le Paraguay pour leur entrée en lice

Le show à l'américaine était aussi sur la pelouse : les USA surclassent le Paraguay pour leur entrée en lice

Les États-Unis ont parfaitement lancé leur Coupe du Monde en dominant facilement le Paraguay (victoire 4-1). Tout était déjà dit à la mi-temps. (Lire la suite)

Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/06: Touré - Cascio - Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/06: Touré - Cascio - Tzolis

16:30
OFFICIEL : Yaya Touré se lance dans son premier défi en tant qu'entraîneur principal

OFFICIEL : Yaya Touré se lance dans son premier défi en tant qu'entraîneur principal

16:30
Le maillot extérieur belge divise la presse étrangère : "Il frôle l'affreux, mais..."

Le maillot extérieur belge divise la presse étrangère : "Il frôle l'affreux, mais..."

15:30
Du changement pour Arnaud Bodart au LOSC

Du changement pour Arnaud Bodart au LOSC

14:30
Sauna et bains chauds : la méthode surprenante des Diables Rouges avant d'affronter l'Égypte

Sauna et bains chauds : la méthode surprenante des Diables Rouges avant d'affronter l'Égypte

13:30
"C'est le minimum" : Laurent Ciman s'exprime sur les Diables Rouges avant le début de la Coupe du monde

"C'est le minimum" : Laurent Ciman s'exprime sur les Diables Rouges avant le début de la Coupe du monde

14:00
"Du jamais-vu" : Jan Vertonghen impressionné par l'accélération de Jérémy Doku et compose son Diable idéal

"Du jamais-vu" : Jan Vertonghen impressionné par l'accélération de Jérémy Doku et compose son Diable idéal

13:00
Thibaut Courtois sur le point de battre le record d’une légende belge et... de deux icônes internationales

Thibaut Courtois sur le point de battre le record d’une légende belge et... de deux icônes internationales

12:00
Officiel : un départ belge à Liverpool

Officiel : un départ belge à Liverpool

12:30
Un ancien Diable opportuniste pour aller au Mondial ? Il répond aux critiques

Un ancien Diable opportuniste pour aller au Mondial ? Il répond aux critiques

11:00
La bataille juridique prête à débuter : quatre clubs wallons mettent l'Union Belge et la FFA sous pression

La bataille juridique prête à débuter : quatre clubs wallons mettent l'Union Belge et la FFA sous pression

11:20
Officiel : un ancien éphémère Anderlechtois quitte son club par la grande porte

Officiel : un ancien éphémère Anderlechtois quitte son club par la grande porte

10:30
Il ne reste plus...qu'un seul ballon : l'Angleterre victime d'un cambriolage complètement fou au Mondial !

Il ne reste plus...qu'un seul ballon : l'Angleterre victime d'un cambriolage complètement fou au Mondial !

09:30
"Bienvenue au cimetière" : l'action choc des supporters contre un dirigeant de Pro League

"Bienvenue au cimetière" : l'action choc des supporters contre un dirigeant de Pro League

10:00
"Il m'a fallu une semaine pour l'écrire" : l'adieu de Christian Burgess à l'Union Saint-Gilloise

"Il m'a fallu une semaine pour l'écrire" : l'adieu de Christian Burgess à l'Union Saint-Gilloise

09:00
1
Officiel : un ancien du RFC Liège revient en Belgique pour signer en D3 FFA

Officiel : un ancien du RFC Liège revient en Belgique pour signer en D3 FFA

08:30
40 millions en jeu : Arsenal veut battre un record pour le meilleur joueur de Pro League

40 millions en jeu : Arsenal veut battre un record pour le meilleur joueur de Pro League

08:00
Le show à l'américaine était aussi sur la pelouse : les USA surclassent le Paraguay pour leur entrée en lice

Le show à l'américaine était aussi sur la pelouse : les USA surclassent le Paraguay pour leur entrée en lice

07:00
Christian Burgess à La Gantoise : les Buffalos ont pris l'habitude de recycler des Unionistes

Christian Burgess à La Gantoise : les Buffalos ont pris l'habitude de recycler des Unionistes

07:30
1
"Un joueur de cirque" : Julien Duranville très vivement critiqué après son passage en Suisse

"Un joueur de cirque" : Julien Duranville très vivement critiqué après son passage en Suisse

06:30
Un ancien de Pro League sauve le Canada d'une défaite inaugurale face à la Bosnie-Herzégovine

Un ancien de Pro League sauve le Canada d'une défaite inaugurale face à la Bosnie-Herzégovine

22:58
Joaquin Seys souffre à l'entraînement : "Doku est au niveau de Lamine Yamal"

Joaquin Seys souffre à l'entraînement : "Doku est au niveau de Lamine Yamal"

05:00
La stabilité a aussi du bon : un club du top 6 en Pro League va prolonger son entraîneur

La stabilité a aussi du bon : un club du top 6 en Pro League va prolonger son entraîneur

23:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/06: Trossard - Ferri Julià

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/06: Trossard - Ferri Julià

22:30
"Thibaut dit ça, mais regardez ce qui s'est passé avec moi..." : Axel Witsel ne veut pas annoncer sa retraite

"Thibaut dit ça, mais regardez ce qui s'est passé avec moi..." : Axel Witsel ne veut pas annoncer sa retraite

21:20
Un étonnant transfert en vue pour un Diable rouge et finaliste de Ligue des Champions ?

Un étonnant transfert en vue pour un Diable rouge et finaliste de Ligue des Champions ?

22:30
Vous rappelez-vous de lui ? Presque champion avec Zulte, il prend sa retraite

Vous rappelez-vous de lui ? Presque champion avec Zulte, il prend sa retraite

22:00
Les supporters des Diables Rouges sont prévenus : à Seattle, tout est cher, et la FIFA n'a rien à voir avec ça

Les supporters des Diables Rouges sont prévenus : à Seattle, tout est cher, et la FIFA n'a rien à voir avec ça

20:40
Du Kuipje au Kuip ? Feyenoord a des vues sur un attaquant de Westerlo

Du Kuipje au Kuip ? Feyenoord a des vues sur un attaquant de Westerlo

21:40
Doku a peut-être une chose à envier à Dodi Lukebakio : "Mais il s'améliore sur ce point aussi" Interview

Doku a peut-être une chose à envier à Dodi Lukebakio : "Mais il s'améliore sur ce point aussi"

20:20
LIVE Coupe du monde 12/6 : un international ghanéen interdit d'entrée au Canada

LIVE Coupe du monde 12/6 : un international ghanéen interdit d'entrée au Canada

20:24
Anderlecht s'impatiente et met en demeure un club mauvais payeur pour environ 400.000 euros

Anderlecht s'impatiente et met en demeure un club mauvais payeur pour environ 400.000 euros

21:00
"Non, je ne reviendrai pas au Standard" : Axel Witsel est très clair et s'explique

"Non, je ne reviendrai pas au Standard" : Axel Witsel est très clair et s'explique

19:55
1
LIVE : Witsel : "Je ne reviendrai pas au Standard"

LIVE : Witsel : "Je ne reviendrai pas au Standard"

19:12
Hallucinant : voici ce qu'il faut débourser pour une bière dans les fanzones de la Coupe du Monde !

Hallucinant : voici ce qu'il faut débourser pour une bière dans les fanzones de la Coupe du Monde !

19:00
"J'ai moi-même contacté Guy Roux" : voici les premiers mots de Will Still à Auxerre

"J'ai moi-même contacté Guy Roux" : voici les premiers mots de Will Still à Auxerre

19:40
1

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 1
Mexique Mexique 2-0 Afrique du Sud Afrique du Sud
Corée du Sud Corée du Sud 2-1 République tchèque République tchèque
Canada Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Etats-Unis Etats-Unis 4-1 Paraguay Paraguay
Quatar Quatar 21:00 Suisse Suisse
Brésil Brésil 14/06 Maroc Maroc
Haïti Haïti 14/06 Ecosse Ecosse
Australie Australie 14/06 Turquie Turquie
Allemagne Allemagne 14/06 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 14/06 Japon Japon
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 15/06 Equateur Equateur
Suède Suède 15/06 Tunisie Tunisie
Espagne Espagne 15/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 15/06 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
France France 16/06 Sénégal Sénégal
Iraq Iraq 17/06 Norvège Norvège
Argentine Argentine 17/06 Algérie Algérie
Autriche Autriche 17/06 Jordanie Jordanie
Portugal Portugal 17/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Angleterre Angleterre 17/06 Croatie Croatie
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Ouzbékistan Ouzbékistan 18/06 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved