Le Qatar berne la Suisse et obtient un partage historique

On ne l'avait pas vu venir. Alors que la Suisse semblait partie vers une victoire par le plus petit des scores, le Qatar a profité de la baisse de régime de la "Nati" dans les arrêts de jeu pour arracher une égalisation aussi inespérée qu'historique. C'est la première surprise de ce Mondial !

Alors que la Suisse s'acheminait vers un succès logique dans un stade de San Francisco qui s'endormait petit à petit, le Qatar est venu réveiller tout le monde en arrachant une égalisation inespérée dans les derniers instants. Boualem Khoukhi permet ainsi à son pays de décrocher le premier point de son histoire en Coupe du monde.

Edmilson Junior réveille d'entrée l'arrière-garde de la "Nati"

Le plan qatari semblait clair pour cette entrée en matière : laisser l'initiative aux Suisses, défendre bas et se projetter rapidement vers l'avant à la moindre approximation de l'adversaire. Un plan directement mis en application dès la 2e minute de jeu quand Edmilson Junior, que l'on a évidemment bien connu à Saint-Trond et au Standard, profitait d'une intervention ratée de Manuel Akanji pour se présenter devant Gregor Kobel. Malheureusement, l'ailier qatari tentait une frappe de l'extérieur du pied qui était bien bloquée par le dernier rempart suisse.

Réveillée par cette alerte, la "Nati" mettait la pied sur le ballon et profitait de l'alignement approximatif de la défense qatarie pour apporter le danger. Suite à une perte de balle au milieu, Dan Ndoye était lancé sur le côté droit et voyait sa frappe croisée être bien bloquée par Mahmoud Abunada. Le même Ndoye croquait ensuite une belle occasion à la 10e en catapultant au-dessus un centre parfait de l'éternel Ricardo Rodriguez qui avait parfaitement dédoublé sur son flanc gauche avec Ruben Vargas.

Le mur Abunada, héros malheureux

Les Suisses voyaient leur domination récompensée à la 13e. Un centre de Zakaria était dévié de la tête par Embolo vers Freuler. Le milieu était ensuite percuté par Abunada. Le dernier rempart qatari avait beau souffrir du visage après ce contact, l'arbitre Saíd Martínez désignait le point de pénalty sans la moindre hésitation. Breel Embolo, tout en maîtrise, prenait Abunada à contre-pied (17e, 1-0).

Portée par ce but, la Suisse continuait l'aligner les belles séquences de jeu et à la 21e, Abunada devait encore s'interposer devant un Denis Zakaria très remuant. Complètement dépassés, les Qataris commençaient à accumuler les fautes et les premiers cartons jaunes tombaient.





Ils parvenaient cependant à remettre le nez à la fenêtre peu avant la pause grâce à une nouvelle tentative d'Edmilson Junior, déviée du pied par Kobel. Mais c'est encore son vis-à-vis Mahmoud Abunada qui devait encore s'interposer devant une tentative suisse de Ruben Vargas. C'est ensuite Michel Aebischer qui galvaudait une dernière occasion, sans doute pas aidé non plus par la pelouse très sèche du stade de San Francisco.

Un deuxième acte soporifique

La deuxième mi-temps ne changeait pas la physionomie du match. Les Helvètes, bien plus forts physiquement, continuaient leur récital, même s'ils se créaient un peu moins d'occasions. Une belle frappe de Granit Xhaka juste avant le "cooling break" réveillait un peu le stade, mais sa trajectoire montrait aussi à quel point le terrain ne facilitait pas une meilleure exécution de certains gestes.

Dans le dernier quart d'heure, le Qatar mettait enfin le nez à la fenêtre avec Edmilson qui tentait le dribble de trop, mais Karim Boudiaf retrouvait le cuir aux 25 mètres avant de le catapulter au-dessus. Dans la foulée, Vargas gâchait encore une possibilté en butant sur Abunada avant qu'Embolo, bien servi par Manzambi, tentait de faire passer le ballon sous le portier qatari, mais ne trouvait que le filet latéral. Globalement, la Suisse entrait dans un temps faible laissant un peu plus le Qatar mettre le nez à la fenêtre.

Et si Johan Manzambi s'offrait encore un joli tir à la 80e, c'est ensuite les Qataris qui tentaient leur va-tout. Alaaeldin, après un beau travail de l'ancien Eupenois Akram Afif, alertait une première fois la défense suisse avant que dans les derniers instants, le défenseur central Boualem Khoukhi, à qui Lopetegui avait demandé d'apporter son soutien en attaque, ne trompe Kobel de la tête après un centre parfait d'Al-Amin.

Le Qatar pouvait exulter et célébrer ce partage comme une victoire. Car après un premier Mondial en tant qu'hôte où il avait subi trois revers en autant de rencontres, les "Grenats" ont pris une belle revanche et pourraient jouer les trouble-fête, forts de cette performance.