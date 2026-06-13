Analyse Le Qatar berne la Suisse et obtient un partage historique

F Chl, journaliste football
| Commentaire
Le Qatar berne la Suisse et obtient un partage historique
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

On ne l'avait pas vu venir. Alors que la Suisse semblait partie vers une victoire par le plus petit des scores, le Qatar a profité de la baisse de régime de la "Nati" dans les arrêts de jeu pour arracher une égalisation aussi inespérée qu'historique. C'est la première surprise de ce Mondial !

Alors que la Suisse s'acheminait vers un succès logique dans un stade de San Francisco qui s'endormait petit à petit, le Qatar est venu réveiller tout le monde en arrachant une égalisation inespérée dans les derniers instants. Boualem Khoukhi permet ainsi à son pays de décrocher le premier point de son histoire en Coupe du monde.

Edmilson Junior réveille d'entrée l'arrière-garde de la "Nati"

Le plan qatari semblait clair pour cette entrée en matière : laisser l'initiative aux Suisses, défendre bas et se projetter rapidement vers l'avant à la moindre approximation de l'adversaire. Un plan directement mis en application dès la 2e minute de jeu quand Edmilson Junior, que l'on a évidemment bien connu à Saint-Trond et au Standard, profitait d'une intervention ratée de Manuel Akanji pour se présenter devant Gregor Kobel. Malheureusement, l'ailier qatari tentait une frappe de l'extérieur du pied qui était bien bloquée par le dernier rempart suisse.

Réveillée par cette alerte, la "Nati" mettait la pied sur le ballon et profitait de l'alignement approximatif de la défense qatarie pour apporter le danger. Suite à une perte de balle au milieu, Dan Ndoye était lancé sur le côté droit et voyait sa frappe croisée être bien bloquée par Mahmoud Abunada. Le même Ndoye croquait ensuite une belle occasion à la 10e en catapultant au-dessus un centre parfait de l'éternel Ricardo Rodriguez qui avait parfaitement dédoublé sur son flanc gauche avec Ruben Vargas.

Le mur Abunada, héros malheureux

Les Suisses voyaient leur domination récompensée à la 13e. Un centre de Zakaria était dévié de la tête par Embolo vers Freuler. Le milieu était ensuite percuté par Abunada. Le dernier rempart qatari avait beau souffrir du visage après ce contact, l'arbitre Saíd Martínez désignait le point de pénalty sans la moindre hésitation. Breel Embolo, tout en maîtrise, prenait Abunada à contre-pied (17e, 1-0).

Portée par ce but, la Suisse continuait l'aligner les belles séquences de jeu et à la 21e, Abunada devait encore s'interposer devant un Denis Zakaria très remuant. Complètement dépassés, les Qataris commençaient à accumuler les fautes et les premiers cartons jaunes tombaient.

Ils parvenaient cependant à remettre le nez à la fenêtre peu avant la pause grâce à une nouvelle tentative d'Edmilson Junior, déviée du pied par Kobel. Mais c'est encore son vis-à-vis Mahmoud Abunada qui devait encore s'interposer devant une tentative suisse de Ruben Vargas. C'est ensuite Michel Aebischer qui galvaudait une dernière occasion, sans doute pas aidé non plus par la pelouse très sèche du stade de San Francisco.

Un deuxième acte soporifique

La deuxième mi-temps ne changeait pas la physionomie du match. Les Helvètes, bien plus forts physiquement, continuaient leur récital, même s'ils se créaient un peu moins d'occasions. Une belle frappe de Granit Xhaka juste avant le "cooling break" réveillait un peu le stade, mais sa trajectoire montrait aussi à quel point le terrain ne facilitait pas une meilleure exécution de certains gestes.

Dans le dernier quart d'heure, le Qatar mettait enfin le nez à la fenêtre avec Edmilson qui tentait le dribble de trop, mais Karim Boudiaf retrouvait le cuir aux 25 mètres avant de le catapulter au-dessus. Dans la foulée, Vargas gâchait encore une possibilté en butant sur Abunada avant qu'Embolo, bien servi par Manzambi, tentait de faire passer le ballon sous le portier qatari, mais ne trouvait que le filet latéral. Globalement, la Suisse entrait dans un temps faible laissant un peu plus le Qatar mettre le nez à la fenêtre.

Et si Johan Manzambi s'offrait encore un joli tir à la 80e, c'est ensuite les Qataris qui tentaient leur va-tout. Alaaeldin, après un beau travail de l'ancien Eupenois Akram Afif, alertait une première fois la défense suisse avant que dans les derniers instants, le défenseur central Boualem Khoukhi, à qui Lopetegui avait demandé d'apporter son soutien en attaque, ne trompe Kobel de la tête après un centre parfait d'Al-Amin.

Le Qatar pouvait exulter et célébrer ce partage comme une victoire. Car après un premier Mondial en tant qu'hôte où il avait subi trois revers en autant de rencontres, les "Grenats" ont pris une belle revanche et pourraient jouer les trouble-fête, forts de cette performance.

 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Quatar
Suisse
Breel Donald Embolo
Edmilson
Ruben Vargas

Plus de news

Kevin De Bruyne confiant concernant Lukaku : "Il s'entraîne très bien ces derniers jours"

Kevin De Bruyne confiant concernant Lukaku : "Il s'entraîne très bien ces derniers jours"

23:53
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/06: Preud'homme - Sels - Spileers

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/06: Preud'homme - Sels - Spileers

23:30
Stop ou encore, Luka Modric aurait pris sa décision : sa prochaine destination connue ?

Stop ou encore, Luka Modric aurait pris sa décision : sa prochaine destination connue ?

23:46
Le Club Bruges maintient ses projets de transfert : ces deux joueurs devraient arriver

Le Club Bruges maintient ses projets de transfert : ces deux joueurs devraient arriver

23:30
"Risque bien réel" : Didier Deschamps tire la sonnette d'alarme et s'inquiète pour les joueurs

"Risque bien réel" : Didier Deschamps tire la sonnette d'alarme et s'inquiète pour les joueurs

22:46
📷 Moment d'émotion pour les supporters : un club de JPL perd une partie emblématique de son histoire

📷 Moment d'émotion pour les supporters : un club de JPL perd une partie emblématique de son histoire

23:16
📷 New York bouillonne : un tsunami Brésilien déferle, les fans de basket-ball pourraient s'inviter à la fête

📷 New York bouillonne : un tsunami Brésilien déferle, les fans de basket-ball pourraient s'inviter à la fête

22:15
L'Union Rochefort continue son marché ambitieux en dépouillant Tubize-Braine

L'Union Rochefort continue son marché ambitieux en dépouillant Tubize-Braine

22:30
1
La nouvelle destination de Charles Vanhoutte est connue : l'ancien de l'Union découvrira la Champions League

La nouvelle destination de Charles Vanhoutte est connue : l'ancien de l'Union découvrira la Champions League

21:53
Le Cercle Bruges en passe d'engager un ancien taulier de Pro League

Le Cercle Bruges en passe d'engager un ancien taulier de Pro League

21:58
📷 Les supporters de Galatasaray n'ont pas oublié Dries Mertens : le Belge acclamé sur la Grand-Place

📷 Les supporters de Galatasaray n'ont pas oublié Dries Mertens : le Belge acclamé sur la Grand-Place

21:28
Passé par Neerpede, il s'apprête à défier le Brésil au Mondial : "Au top dans les grands matchs"

Passé par Neerpede, il s'apprête à défier le Brésil au Mondial : "Au top dans les grands matchs"

21:05
"Ce n'est qu'une question d'argent" : une nouvelle règle de la FIFA frustre les supporters européens

"Ce n'est qu'une question d'argent" : une nouvelle règle de la FIFA frustre les supporters européens

20:07
"Bruges doit le recruter": le Club cible une pointure des Diables Rouge pour remplacer Mignolet

"Bruges doit le recruter": le Club cible une pointure des Diables Rouge pour remplacer Mignolet

20:37
Le staff du Club Bruges perd deux éléments et l'un des deux va retrouver son frère

Le staff du Club Bruges perd deux éléments et l'un des deux va retrouver son frère

20:21
L'explication originale de la FIFA pour justifier les sièges vides à Guadalajara

L'explication originale de la FIFA pour justifier les sièges vides à Guadalajara

19:37
Quel onze pour les Diables Rouges face à l'Egypte ? Voici notre équipe-type probable

Quel onze pour les Diables Rouges face à l'Egypte ? Voici notre équipe-type probable

18:15
"Je ne nous mettrais pas de limite" : Nathan Saliba rêve de faire un grand Mondial avec le Canada

"Je ne nous mettrais pas de limite" : Nathan Saliba rêve de faire un grand Mondial avec le Canada

18:00
"Harry Kane ne compte pas" : Deniz Undav a autant le sens de la formule que du but Interview

"Harry Kane ne compte pas" : Deniz Undav a autant le sens de la formule que du but

18:30
Le futur de Kevin De Bruyne avec la Belgique après la Coupe du monde reste incertain

Le futur de Kevin De Bruyne avec la Belgique après la Coupe du monde reste incertain

17:00
Anderlecht menace de saisir la FIFA concernant le transfert de Francis Amuzu à Grêmio

Anderlecht menace de saisir la FIFA concernant le transfert de Francis Amuzu à Grêmio

17:30
LIVE Coupe du monde 13/6 : l'ambiance monte déjà avant Brésil-Maroc, les USA commencent fort

LIVE Coupe du monde 13/6 : l'ambiance monte déjà avant Brésil-Maroc, les USA commencent fort

16:05
OFFICIEL : Yaya Touré se lance dans son premier défi en tant qu'entraîneur principal

OFFICIEL : Yaya Touré se lance dans son premier défi en tant qu'entraîneur principal

16:30
Le maillot extérieur belge divise la presse étrangère : "Il frôle l'affreux, mais..."

Le maillot extérieur belge divise la presse étrangère : "Il frôle l'affreux, mais..."

15:30
Du changement pour Arnaud Bodart au LOSC

Du changement pour Arnaud Bodart au LOSC

14:30
Sauna et bains chauds : la méthode surprenante des Diables Rouges avant d'affronter l'Égypte

Sauna et bains chauds : la méthode surprenante des Diables Rouges avant d'affronter l'Égypte

13:30
"C'est le minimum" : Laurent Ciman s'exprime sur les Diables Rouges avant le début de la Coupe du monde

"C'est le minimum" : Laurent Ciman s'exprime sur les Diables Rouges avant le début de la Coupe du monde

14:00
"Du jamais-vu" : Jan Vertonghen impressionné par l'accélération de Jérémy Doku et compose son Diable idéal

"Du jamais-vu" : Jan Vertonghen impressionné par l'accélération de Jérémy Doku et compose son Diable idéal

13:00
Thibaut Courtois sur le point de battre le record d’une légende belge et... de deux icônes internationales

Thibaut Courtois sur le point de battre le record d’une légende belge et... de deux icônes internationales

12:00
Officiel : un départ belge à Liverpool

Officiel : un départ belge à Liverpool

12:30
Un ancien Diable opportuniste pour aller au Mondial ? Il répond aux critiques

Un ancien Diable opportuniste pour aller au Mondial ? Il répond aux critiques

11:00
La bataille juridique prête à débuter : quatre clubs wallons mettent l'Union Belge et la FFA sous pression

La bataille juridique prête à débuter : quatre clubs wallons mettent l'Union Belge et la FFA sous pression

11:20
Officiel : un ancien éphémère Anderlechtois quitte son club par la grande porte

Officiel : un ancien éphémère Anderlechtois quitte son club par la grande porte

10:30
Il ne reste plus...qu'un seul ballon : l'Angleterre victime d'un cambriolage complètement fou au Mondial !

Il ne reste plus...qu'un seul ballon : l'Angleterre victime d'un cambriolage complètement fou au Mondial !

09:30
"Bienvenue au cimetière" : l'action choc des supporters contre un dirigeant de Pro League

"Bienvenue au cimetière" : l'action choc des supporters contre un dirigeant de Pro League

10:00
"Il m'a fallu une semaine pour l'écrire" : l'adieu de Christian Burgess à l'Union Saint-Gilloise

"Il m'a fallu une semaine pour l'écrire" : l'adieu de Christian Burgess à l'Union Saint-Gilloise

09:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 1
Mexique Mexique 2-0 Afrique du Sud Afrique du Sud
Corée du Sud Corée du Sud 2-1 République tchèque République tchèque
Canada Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Etats-Unis Etats-Unis 4-1 Paraguay Paraguay
Quatar Quatar 1-1 Suisse Suisse
Brésil Brésil 1-1 Maroc Maroc
Haïti Haïti 03:00 Ecosse Ecosse
Australie Australie 06:00 Turquie Turquie
Allemagne Allemagne 19:00 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 22:00 Japon Japon
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 15/06 Equateur Equateur
Suède Suède 15/06 Tunisie Tunisie
Espagne Espagne 15/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 15/06 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
France France 16/06 Sénégal Sénégal
Iraq Iraq 17/06 Norvège Norvège
Argentine Argentine 17/06 Algérie Algérie
Autriche Autriche 17/06 Jordanie Jordanie
Portugal Portugal 17/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Angleterre Angleterre 17/06 Croatie Croatie
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Ouzbékistan Ouzbékistan 18/06 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved