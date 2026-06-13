Le staff du Club Bruges perd deux éléments et l'un des deux va retrouver son frère

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Le staff du Club Bruges perd deux éléments et l'un des deux va retrouver son frère
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Le Club Bruges a acté le départ de Jonathan Alves, l'entraîneur chargé du développement de l'équipe, alors que Nicolas Still, qui était en charge de la préparation des matchs, va rejoindre son frère Will, nommé coach de l'AJ Auxerre cette semaine.

Le Club Bruges a annoncé par voie de communiqué que Nicolas Still et Jonathan Alves quittaient le staff technique. Le premier va rejoindre l'AJ Auxerreson frère Will a été nommé officiellement entraîneur principal cette semaine.

Nicolas Still avait quitté La Gantoise en décembre 2025 pour rejoindre les "Blauw en Zwart" en tant que Game Preparation Coach, soit l'entraîneur chargé de la préparation des matchs. Jonathan Alves était pour sa part arrivé à l’été 2025 en provenance d'Anderlecht et occupait la fonction de Team Development Coach, l'entraîneur chargé du développement de l’équipe.

Les frères Still réunis sur le banc d'Auxerre

Les deux assistants ont choisi de relever un nouveau défi. Nicolas Still va devenir l'adjoint de Will Still à Auxerre, tandis que Jonathan Alves communiquera sur son avenir dans les semaines à venir.

Dans son communiqué, le Club Bruges annonce aussi qu'il communiquera dans les prochaines semaines sur la composition future de son staff technique, dont Ivan Leko restera le chef d'orchestre.

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