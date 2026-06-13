L'explication originale de la FIFA pour justifier les sièges vides à Guadalajara

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L'explication originale de la FIFA pour justifier les sièges vides à Guadalajara

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Le public était pour le moins clairsemé dans les tribunes du stade Akron de Guadalajara, à l'occasion du deuxième match du Mondial. Mais heureusement, Gianni Infantino et la FIFA ont toujours réponse à tout.

Le speaker annonce que 44.985 spectateurs sont présents dans l'Estadio Akron de Guadalajara pour assister à ce deuxième match du Mondial entre la Corée du Sud et la République tchèque. Autant dire, une assistance quasi complète quand on sait que l'enceinte peut accueillir 46.300 personnes (97% de sièges remplis donc). 

Pourtant, les images télévisées donnaient  une tout autre impression. Tous les sièges vides, surtout dans les espaces VIP, sautaient aux yeux et les commentaires sur les réseaux n'ont pas manqué d'ironiser sur la situation.

Surtout que la veille du match, l'inénarrable Gianni Infantino n'avait pas manqué d'affirmer que la demande pour des billets était "sans précédent". "À l’heure actuelle, nous avons vendu plus de six millions de billets. Comparé à la Coupe du monde au Qatar, la demande est dix fois plus élevée", avait précisé le président de la Fédération internationale de football

Des images "sans importance"

La FIFA a donc réagi à la controverse et elle a su trouver une justification originale. "Les chiffres officiels du nombre de spectateurs reflètent le nombre de billets scannés et donc le nombre de spectateurs présents sur le site", a-t-elle déclaré.

Selon la Fédération internationale, il ne faut pas prendre en compte les images où on l'on voit de nombreux sièges vides : "Il s’agit  d’un instantané du nombre de sièges occupés à un moment donné."

La FIFA explique que de nombreuses personnes en ont peut-être profité pour aller dans les coursives du stade afin de se rendre à un stand de nourriture ou aller chercher des boissons dans un l'un des bars.

La FIFA précise aussi qu'elle travaille directement avec les gestionnaires du stade et les équipes chargées de la billeterie pour s'assurer que le nombre de spectateurs annonacé provienne toujours de données fiables.

De nombreuses critiques sur le prix des billets

Le prix élevé des billets pour cette Coupe du monde fait polémique depuis des mois. Les tarifs fluctuaient en fonction de l'offre et de la demande. Et, pour assister à un match comme Ouzbékistan-Congo, il faut pouvoir allonger au minimum 223 euros. 

D'autant que 180.000 billets seraient encore disponibles sur les différentes plateformes officielles de revente, selon le quotidien économique britannique Financial Time.

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