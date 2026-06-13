Stop ou encore, Luka Modric aurait pris sa décision : sa prochaine destination connue ?

Johan Walckiers
Chafik Ouassal et Johan Walckiers
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Stop ou encore, Luka Modric aurait pris sa décision : sa prochaine destination connue ?
Photo: © photonews

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Le milieu de terrain semble s’engager peu à peu dans la dernière ligne droite de sa carrière impressionnante. Le Croate avait quitté le Real Madrid l’été dernier pour rejoindre l’AC Milan, mais l’histoire entre le géant espagnol et l’une de ses plus grandes icônes est loin d’être terminée.

Selon Nicolo Schira, journaliste italien spécialisé dans les transferts, Modric viserait actuellement une retraite du football professionnel après la Coupe du monde 2026. Il n’y a pas encore de confirmation officielle, mais dans le milieu, le sentiment grandit que le tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique constituera le dernier grand chapitre de sa carrière exceptionnelle.

Un retour au Real Madrid... dans un autre rôle

Pour les supporters du Real Madrid, cela ne doit toutefois pas forcément signifier un adieu définitif. De plus en plus d’indices laissent penser que la Maison Blanche garde la porte ouverte à un retour de Modric dans une autre fonction. Le Croate jouit toujours d’un immense statut au sein du club et est considéré comme l’un des hommes forts de la période la plus fructueuse de l’histoire récente du Real Madrid.

Lorsque Modric a rejoint le club en 2012 en provenance de Tottenham, des doutes existaient encore. Ils se sont toutefois dissipés très rapidement. S’en est suivie une aventure de 13 saisons qui a définitivement assuré sa place dans les livres d’histoire. Avec d’innombrables titres nationaux, des trophées de Ligue des champions et des distinctions individuelles, il est devenu l’un des meilleurs milieux de terrain de sa génération.

Mais les chiffres et les trophées ne racontent pas toute l’histoire. Au Real Madrid, Modric est devenu le visage de l’élégance, du professionnalisme et du leadership. Un joueur rarement sous les projecteurs, mais capable d’être décisif, encore et toujours, lors des plus grands rendez-vous. Son influence allait bien au-delà de ce qu’affichait le tableau des scores.

La fin d’une carrière énorme

Cela explique aussi pourquoi un retour après sa carrière de joueur paraît si naturel. Ces dernières années, le Real Madrid mise de plus en plus sur d’anciens joueurs qui comprennent la culture et les valeurs du club. Modric correspond parfaitement à ce profil.

Reste à savoir s’il reviendra comme ambassadeur, conseiller ou dans un rôle plus sportif. Mais au sein du club, peu de monde doute que son expérience et son aura puissent encore être précieuses après la fin de sa carrière sur les terrains.

Avant cela, une dernière mission l’attend : la Coupe du monde 2026 avec la Croatie. Ensuite, une carrière légendaire pourrait prendre fin. Mais le fait qu’il restera dans le monde du football semble, lui, quasiment certain;

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