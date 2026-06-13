📷 Les supporters de Galatasaray n'ont pas oublié Dries Mertens : le Belge acclamé sur la Grand-Place

Avec son petit garçon Ciro dans les bras, l'ancien Diable Rouge a été acclamé par une centaine de supporters de Galatasaray lors de la fête du titre sur la Grand-Place de Bruxelles.

L'amour réciproque entre Galatasaray et Dries Mertens reste fort à ce jour. Cela s'est encore confirmé aujourd'hui sur la Grand-Place de Bruxelles, où l'ancien Diable Rouge a assisté à la célébration du titre du club turc.

Mi-mai, le club s'est vu sacré champion de Turquie aux dépens de son grand rival et voisin, Fenerbahçe. Aujourd'hui, les supporters belges du club turc ont pris le temps de célébrer une nouvelle fois ce titre.

Dries Mertens et son fils acclamés lors de la célébration du titre de Galatasaray

Dries Mertens et son fils étaient donc présents au balcon de l'hôtel de ville, à l'occasion de la célébration du titre de champion, organisée par des supporters belges de Galatasaray. L'ancien joueur a été acclamé avec enthousiasme lors de leur apparition à la Grand-Place.

Également présent : Ciro Mertens. Le fils de quatre ans de Dries Mertens et Kat Kerkhofs, porté dans les bras du footballeur. Le petit assistait avec une certaine timidité à cet accueil réservé à son père, sous un tonnerre d'applaudissements.

Tout comme au Napoli, Dries Mertens était et reste l’un des chouchous du public de Galatasaray. Au total, l’ancien Diable Rouge a disputé cent matchs pour le club turc entre 2022 et 2025, marquant vingt buts. Avec ses coéquipiers, il a été sacré trois fois champion de Turquie.





Manneken-Pis en équipement de Galatasaray

Pour célébrer son 26e titre de champion de Turquie, fêté en grande pompe en Europe, le club avait donc organisé une grande fête sur la Grand-Place de Bruxelles, des festivités auxquelles ont pris part la diaspora turque. Pour honorer ce titre, le célèbre symbole de la capitale belge, le Manneken-Pis, revêtira la tunique du Galatasaray.