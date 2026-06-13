"C'est le minimum" : Laurent Ciman s'exprime sur les Diables Rouges avant le début de la Coupe du monde

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"C'est le minimum" : Laurent Ciman s'exprime sur les Diables Rouges avant le début de la Coupe du monde
Photo: © photonews
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L'ancien Diable Rouge, qui vit désormais au Canada, Laurent Ciman, espère évidemment voir la Belgique réaliser un bon tournoi. Avant l'entrée en lice des hommes de Rudi Garcia, l'ex-joueur du Standard a pris la parole au micro de nos confrères de Sudinfo.

Laurent Ciman suivra la Coupe du monde d'un œil avisé : "Je suis commentateur sur la chaîne de télé canadienne RDS pour cette Coupe du monde. Je vais suivre un peu tout le tournoi, même si je vais avoir un œil un peu plus axé sur la Belgique et le Canada. Ce qui est normal, vu que je suis supporter à la base de la Belgique."

"Quant au Canada, c’est ma terre d’accueil, donc je vais suivre ces deux équipes-là en particulier. Je pense que je vais faire une quarantaine d’émissions. Donc, ça va être assez folklorique, assez marrant", a-t-il ajouté.

Passer les poules, un minimum pour la Belgique

Mais alors à quoi s'attend-il concernant les Diables Rouges ? Il est clair, le minimum est de passer la phase de poules : "Je pense que sortir de la phase de poules, c’est le minimum pour les Diables Rouges, avec le statut qui est le nôtre et les joueurs qui forment cette équipe. Après, je sais par expérience qu’une Coupe du monde, ce n’est jamais facile. Il y a toujours des surprises aussi dans le tournoi."

"Mais ça nous laisse beaucoup plus de marge avec ce nouveau format pour être qualifié pour le tour suivant. Donc, je pense que si la Belgique reste fidèle à elle-même, concentrée et qu’elle joue ses matchs à fond du début à la fin, on ne devrait avoir aucun problème à sortir de cette phase de poules en tout cas", a conclu Laurent Ciman.


La Belgique débutera son tournoi lundi prochain contre l'Égypte. La rencontre se disputera au Lumen Field de Seattle. Walfoot.be sera d'ailleurs présent dans les tribunes pour vous faire vivre cette rencontre de l'intérieur.

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