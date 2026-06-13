Interview "Harry Kane ne compte pas" : Deniz Undav a autant le sens de la formule que du but

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"Harry Kane ne compte pas" : Deniz Undav a autant le sens de la formule que du but
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Mine de rien, à 29 ans, Deniz Undav dispute son deuxième tournoi international avec l'Allemagne. L'ancien attaquant de l'Union estime aussi qu'il a terminé meilleur buteur de Bundesliga cette saison, à une nuance près.

Il y a presque dix ans, il n'évoluait qu'en 4e division. Il y a six ans, il rejoignait la Challenger Pro League et sa carrière allait prendre son envol. Aujourd'hui, il est présent dans le groupe des 26 allemands qui rêvent d'ajouter une cinquième étoile au-dessus de leur écusson. 

Lui, c'est Deniz Undav. Un homme qui a construit sa carrière patiemment et qui, à 29 ans, atteint des sommets qu’il n’imaginait peut-être pas. Car qui aurait pu prédire avec certitude que cet attaquant au physique peu élancé deviendrait international allemand lorsqu’il a débarqué à l’Union, alors que le monde était en pleine pandémie de Covid ?

Son association avec Dante Vanzeir fera les ravages qu'on connaît pour ramener les Bruxellois en première division. Si son compère termine meilleur réalisateur de la 2e division, Undav termine 3e, juste derrière Georges Mikautadze.

Meilleur buteur de Pro League

À l'échelon supérieur, le duo confirme, mais cette fois c'est l'Allemand qui prend le premier rôle en terminant meilleur buteur avec 26 buts et en étant élu meilleur joueur de l'année.

Vendu entre temps, à Brighton, la maison mère de l'Union comme le disent certains, Deniz Undav semble plus lourd pour la Premier League, même s'il termine mieux la saison et plante cinq buts au total.

Il est alors prêté à Stuttgart où il retrouve tout son sens du but en compagnie de Serhou Guirassy. Un duo qui permet au Vfb de battre bien des records, de finir vice-champion d'Allemagne et de se qualifier pour la Ligue des Champions. C'est aussi à ce moment qu'il séduit Julian Nagelsmann qui le convoque alors pour l'Euro disputé à domicile. Même s'il ne joue que six minutes, la consécration est énorme pour lui.

S'en suit une saison plus difficile, avec le départ de Guirassy et seulement 9 réalisations. Mais avec un titre à la clé: une Coupe d'Allemagne dont il est l'un des héros en finale avec un but et un assist.

Derrière l'intenable Kane en Bundesliga

Cette année, Undav a retrouvé sa superbe et une place en équipe nationale pour son deuxième tournoi international consécutif.

Avec 19 buts en Bundesliga, il a terminé dauphin d'Harry Kane, avec... 17 pions de moins. De quoi lui inspirer cette déclaration lors d'une interview accordé à Sky Sport Allemagne lors du point presse de la Mannschaft ce vendredi : "Je suis devenu le meilleur buteur de Bundesliga. Harry Kane ne compte pas."

L'attaquant d'origine kurde a aussi évoqué son rôle dans l'équipe allemande (où il compte 9 matchs et 6 buts) et la place à laquelle il se sentait le plus utile. "Je peux jouer les deux postes – comme n° 10 ou n° 9. Je veux marquer des buts ou fournir des passes décisives", a répondu Deniz Undav, qui fut, pour rappel, le meilleur passeur de l'Europa League cette saison. 

L'ancien fer de lance de l'Union n'a pas manqué d'aborder les ambitions allemandes: "Nous avons tous le même objectif : nous voulons devenir champions du monde." Il a ensuite parlé de son capitaine Manuel Neuer : "C’est l’un des meilleurs gardiens de but de tous les temps. Une personne que tout le monde respecte."  »

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