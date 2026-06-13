Anderlecht menace de saisir la FIFA concernant le transfert de Francis Amuzu à Grêmio

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Anderlecht menace de saisir la FIFA concernant le transfert de Francis Amuzu à Grêmio
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Anderlecht réclame toujours de l'argent à Grêmio pour le transfert de Francis Amuzu vers le club brésilien. Selon plusieurs médias brésiliens, dont le Correio do Povo et Zero Hora, la situation serait tendue.

En février 2025, Francis Amuzu rejoignait Grêmio après de longues années à Anderlecht pour un montant total estimé de 1,2 million d'euros. Mais plus d'un an après, la totalité de la somme de ce transfert n'aurait toujours pas été versée par la formation brésilienne. Le club de l'ancien Anderlechtois a reçu une nouvelle mise en demeure récemment, s'élevant à 400.000 euros.

Alors que le contrat du joueur expire en fin d'année, son transfert n'a toujours pas été totalement payé. Anderlecht menace Grêmio de saisir la FIFA.

Francis Amuzu se montre décisif

Le joueur de 26 ans a disputé un total de 32 matchs cette saison. Il s'est montré décisif à 11 reprises : sept buts et quatre assists toutes compétitions confondues. Le Ghanéen commence à s'installer à Grêmio après des débuts plus compliqués.

Francis Amuzu ne disputera pas la Coupe du monde 2026 avec le Ghana

Le joueur n'a pas été retenu avec le Ghana pour disputer la Coupe du monde 2026. Il est attendu prochainement au centre d'entraînement de Grêmio pour la reprise des entraînements en vue de la deuxième partie de saison au Brésil. Grêmio disputera un premier match amical le 27 juin.


Concernant la sélection ghanéenne dans laquelle le joueur ne figure pas, elle démarrera sa Coupe du monde jeudi prochain. La nation africaine entamera son tournoi face au Panama à 1h00 du matin (heure belge). Une victoire sera déjà très importante pour les hommes de Carlos Queiroz, qui affronteront ensuite l'Angleterre (le 23 juin à 22h00) et la Croatie (le 27 juin à 23h00). L'objectif du Ghana dans cette Coupe du monde est simplement de sortir de la phase de groupes. Cela serait déjà une réussite pour la formation, qui compte deux nations européennes dans son groupe.

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