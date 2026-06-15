Ce onze-là ne peut plus débuter : voici les cotes des Diables face à l'Egypte

Les Diables Rouges sont totalement passés à côté de leur entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2026. Les joueurs montés au jeu ont fait la différence... et un héros improbable a évité le pire.

Courtois (5,5)

S'il a sorti un arrêt nécessaire, il l'a fait d'une façon inhabituelle pour lui en remettant le ballon plein axe. Il a également loupé une sortie sur corner, autre fait rare, et n'a de manière générale pas respiré la sérénité habituelle.

Castagne (6,5)

Forcé de prendre un carton jaune rapide, il a donc dû être remplacé alors qu'il était l'un des meilleurs Diables sur le terrain. Beaucoup d'interventions défensives très nécessaires, derrière un Doku puis un Trossard aux abonnés absents.

Mechele (9)

On a hésité, mais comment lui mettre moins ? Brandon Mechele a livré un match hallucinant, et empêché à lui seul au moins trois buts égyptiens. Il a également mis le nez à la fenêtre, et si l'une de ses occasions était rentrée, il aurait obtenu le premier 10 de l'histoire de Walfoot.

Ngoy (7)

Nathan Ngoy s'est fait une petite frayeur en fin de première période, et c'était alors sa première erreur. En deuxième mi-temps, il a souvent été au bord de la rupture mais a géré ses adversaires, de très haut niveau, avec beaucoup d'expérience.

Meunier (4)

Sans ce centre qui amène le but, il n'y avait rien à sauver d'un match absolument calamiteux de notre vétéran. Bravo à lui d'avoir continué à essayer et d'avoir finalement été décisif.



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Onana (2)

Rudi Garcia peut-il faire autre chose que mettre Nicolas Raskin dans le onze de base contre l'Iran ? Le match d'Amadou était à la limite du honteux. Nonchalant, imprécis, absent sur le but, il a multiplié les erreurs et les pertes de balle.

Tielemans (5)

Fort discret, il a toutefois fini par trouver l'ouverture en allant chercher Meunier dans le dos de la défense. Un match correct, sans plus.

De Bruyne (6)

Beaucoup d'envie, le seul à chercher des passes culottées et dangereuses, le seul à prendre sa chance au but. Son coup-franc sur le poteau méritait mieux.

Doku (4)

Ce n'était pas le grand Jeremy Doku, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il a continué à essayer, obtenu quelques fautes intéressantes et mobilisait les défenseurs.

De Ketelaere (4)

Invisible, contre une Egypte qui n'avait franchement pas grand chose à voir avec la Tunisie contre laquelle il avait déjà été très moyen. Quelques déviations et une course en profondeur où il avait pris le meilleur sur son homme, mais un Matias Fernandez-Pardo aurait été marquer dans cette situation.

Trossard (3)

Comme d'habitude en grand tournoi, il a été calamiteux. Lent, à contretemps, peu inspiré, il a à peu près tout raté. Combien de temps encore ?

Raskin (7)

Une excellente rentrée qui a mis encore plus en lumière le match compliqué d'Onana.

Lukaku (7)

Il est peut-être à 30% de ses capacités, et est déjà indispensable. Sa présence dans les duels était criante, même quand il n'était au final pas dangereux : il terrifie les défenseurs. Et il est décisif sur son premier ballon...