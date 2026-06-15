Buteur contre la Belgique, leader né : cinq choses à savoir sur Darius Olaru, nouveau numéro 10 de l'Union

Darius Olaru s'apprête à devenir le quatrième transfert estival de l'Union Saint-Gilloise. Portrait du milieu offensif roumain.

Après Nohim Chibani et Nikki Havenaar en défense, mais aussi Ondrej Kricfalusi dans l'entrejeu, l'Union Saint-Gilloise joue à nouveau la carte de l'anticipation avec Darius Olaru, un milieu offensif de 28 ans actif au Steaua Bucarest. Six mois après le départ de Sofiane Boufal, Anouar Ait El Hadj n'a pas caché son désir de rejoindre un championnat plus huppé. Il devrait donc y avoir une place à prendre dans le dos des attaquants. Présentation de celui qui est appelé à la combler.

Un début de carrière en fanfare

Darius Olaru n'est pas un produit du centre de formation du Steaua. C'est dans sa ville natale de Mediaș qu'il frappe ses premiers ballons, d'abord au CSȘ, puis au Gaz Metan Mediaș, qui évoluait alors en deuxième division. C'est ainsi dans l'antichambre de l'élite roumaine qu'il effectue ses débuts professionnels. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas impressionné : du haut de ses 17 ans, il débute directement comme titulaire et délivre d'emblée un assist contre l'UTA Arad. Quelques mois plus tard, surviendra déjà le premier titre de sa jeune carrière, synonyme de montée en première division.

Olaru jouera trois saisons et demi sous le maillot de Gaz Metan en SuperLiga roumaine. De plus en plus important au sein de l'équipe, il aide par trois fois les siens à arracher leur maintien. C'est alors que le Steaua Bucarest frappe à la porte et le transfère en juin 2019 (le joueur rejoindra son nouveau club six mois plus tard).

Buteur face à la Belgique

Lorsqu'il débarque dans la capitale, Olaru n'est pas encore international roumain. Mais il s'est déjà fait remarquer avec la sélection U21. Lors de son premier match avec les espoirs roumains, en novembre 2018, sa montée au jeu permet de résorber un retard de deux buts dans le temps additionnel...contre la Belgique.

Alors qu'un certain Denis Dragus avait dans un premier temps égalisé à la demi-heure, les Roumains étaient menés 1-3 à l'approche du moneytime suite à des buts d'Aaron Leya Iseka et Isaac Mbenza. La messe semblait dite, jusqu'à ce qu'Olaru ne réduise le score. La Roumanie complètera son comeback dans les dernières secondes.





Ironie du sort, Darius Olaru marqué face à l'un de ses futurs coéquipiers. C'est en effet Jens Teunckens (à qui l'Union a accordé un contrat en automne dernier) qui défendait les buts belges. Les Diablotins de Johan Walem renseignaient d'autres noms connus, tels que Zinho Vanheusden, Wout Faes, Bryan Heynen, Samuel Bastien, Orel Mangala, Alexis Saelemaekers, Dodi Lukebakio ou encore Francis Amuzu. Olaru en retrouvera certains lors du Belgique - Roumanie de l'Euro 2024, rencontre soldée par une victoire 2-0 des Diables.

Un profil très créatif

Le garçon est du genre spontané : il n'hésite jamais à tenter sa chance, que ce soit de l'extérieur du rectangle ou dans des angles fermés. Pour ses passes soyeuses ou pour sa frappe de balle, la qualité de son pied droit n'est plus à démontrer, même s'il a également inscrit quelques jolis buts du gauche. Il n'hésite pas non plus à lui-même créer l'espace en s'infiltrant dans le dos de la défense en venant de la deuxième ligne.

Reste à savoir s'il sera capable de reproduire tout cela à plus haute intensité. Du côté d'Anderlecht, le cauchemar des onze millions dépensés pour Nicolae Stanciu, lui aussi milieu offensif débarqué de Bucarest pour sa première expérience à l'étranger, sont encore dans toutes les têtes.

Cette saison, c'est cette différence d'intensité qui a notamment freiné l'éclosion d'un Raul Florucz (d'origine roumaine malgré ses trois sélections avec l'Autriche) sortant pourtant d'une saison XXL en Slovénie. Plus que Florucz, Olaru a toutefois déjà fait ses preuves au révélateur de la Coupe d'Europe (13 buts et 6 assists en 40 matchs sur la scène européenne). Cette saison, trois ans après les deux partages obtenus contre Anderlecht en Conférence League, sa somptueuse reprise de volée contre le FC Bâle a d'ailleurs été nommée comme but de la phase de ligue de l'Europa League par l'UEFA.

Leader

Darius Olaru dispose également d'une forte personnalité : cette saison, il était le capitaine attitré du Steaua, il devrait donc être à même de s'affirmer au sein du vestiaire unioniste. Fort de 28 apparitions avec la Roumanie, le joueur veut disputer la Ligue des Champions pour devenir un titulaire indiscutable avec la sélection.

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"Pour moi, la priorité a toujours été de partir jouer en Europe. J'ai tout fait pour obtenir un transfert en ce sens, je sens que je peux évoluer à ce niveau. J'aimerais vraiment jouer en Ligue des Champions. L'année dernière, j'ai vu mon coéquipier en sélection, Dennis Man (ailier du PSV), et j'avais vraiment envie de vivre la même chose que lui. Je le regardais jouer et, je rêvais de disputer à mon tour la Ligue des Champions. C'est la plus grande des compétitions", explique-t-il à AS Romania.

Un grand nom du Steaua

Celui qui devrait rejoindre l'Union pour environ trois millions d'euros a marqué le Steaua de son empreinte. Il quitte le club avec une Coupe de Roumanie et deux sacres en championnat, mettant ainsi fin à neuf ans de disette du FCSB.

C'est donc avec beaucoup de peine que les supporters ont appris son départ. Plusieurs d'entre eux l'ont même accompagné jusqu'à l'aéroport pour lui dire au revoir. Olaru mesure le chemin parcouru : "Quand j'y pense, six ans et demi au Steaua, ça me paraît incroyable. Ces années m'ont fait mûrir, j'ai traversé des moments difficiles et des moments magnifiques". Place désormais à un défi dans une autre capitale, celle de l'Europe. Mais le principal intéressé semble plus branché coupe aux grandes oreilles que visite du quartier européen.