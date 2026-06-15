Sibierski a de la concurrence : Anderlecht sur les traces d'un grand talent de Manchester United

Anderlecht y voit un peu plus clair pour ses gardiens la saison prochaine. Mais cela n'empêche pas les Mauves de rester à l'affût des bonnes affaires cet été.

Pour ses premières semaines comme directeur sportif anderlechtois, Antoine Sibierski a pas mal de boulot pour reconstruire le staff et le noyau. S'il y a bien un secteur pour lequel le Sporting semble paré, c'est en ce qui concerne ses gardiens.

Colin Coosemans vient en effet de prolonger jusqu'en juin 2028. Derrière lui, la direction a su se débarasser de Mads Kikkenborg (qui ne se sentait plus à sa place et a ainsi signé dans le club norvégien de Molde) pour le remplacer par Justin Heekeren. Les Mauves disposent également d'une solution d'avenir en la personne de Mattis Seghers, un jeune gardien de Neerpede un jour appelé à briller en équipe première.

Le club a également annoncé la prolongation de Lander Gijsbers, un autre portier belge de 20 ans qui a oscillé entre deuxième et troisième gardien des RSCA Futures cette saison. Mais cela n'empêche pas Sibierski de se positionner sur quelques dossiers intéressants.

Anderlecht en pince pour Darlington Osuchukwu

Correspondant transferts pour Football Insider, le journaliste Pete O'Rourke nous apprend ainsi qu'Anderlecht s'est positionné pour attirer Darlington Osuchukwu, un gardien hispano-anglais de 16 ans actif au centre de formation de Manchester United.

Egalement sélectionnable par le Nigéria, Osuchukwu est né à Murcie avant de rejoindre Manchester à l'âge de 13 ans. L'actuel gardien des U17 espagnol (avec qui il a récemment atteint les demi-finales de l'Euro espoirs) quittera les Red Devils cet été.





Anderlecht n'est toutefois pas le seul candidat sur les traces du portier d'1,93m. Des clubs comme le FC Barcelone, l'Eintracht Francfort et le Stade de Reims auraient également marqué leur intérêt ces dernières semaines. Antoine Sibierski devra donc se montrer convaincant s'il veut arriver à ses fins avec Darlington Osuchukwu. Mais le jeu pourrait en valoir la chandelle.