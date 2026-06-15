Officiel : un coach bien connu de D1 FFA pour remplaçer Dražen Brnčić à Tubize-Braine

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : un coach bien connu de D1 FFA pour remplaçer Dražen Brnčić à Tubize-Braine
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Tubize-Braine se cherchait un nouvel entraîneur depuis le départ de Dražen Brnčić. La direction l'a trouvé en la personne de Xavier Robert.

Passé une nouvelle fois à quelques points de la promotion, Tubize-Braine a vu son coach à succès Dražen Brnčić rejoindre Virton, champion de la série et ainsi de retour en D1B. Depuis quelques jours, la direction brabançonne multipliait les entreveues pour lui trouver un successeur.

L'heureux élu a été officialisé aujourd'hui. Il s'agit de Xavier Robert, coach français de 47 ans, qui débarque libre. Le technicien connaît bien la division pour y avoir exercé sur le banc de La Louvière Centre, avec qui il a d'abord été champion en D2 Amateurs (de 2018 à 2020), puis de l'Olympic Charleroi (de 2020 à 2024). Il s'était également illustré en se hissant jusqu'en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique avec les Dogues.

Un nouveau chapitre à Tubize-Braine

Le nouveau T1 est particulièrement heureux de retrouver un projet attrayant après pas moins de deux ans et demi sans banc de touche : "Je rejoins ce projet avec beaucoup d’enthousiasme et la conviction que rien ne se construit du jour au lendemain. Le club possède déjà son histoire, son identité et le travail réalisé par celles et ceux qui ont contribué jusqu’ici à son développement. Mon rôle ne sera pas de tout révolutionner mais de m’inscrire dans cette continuité, apporter mon énergie, mes idées et mon exigence pour continuer à faire progresser le projet.

Xavier Robert croit en des valeurs fortes pour fédérer autour de son staff et du groupe : "Au-delà des résultats sportifs, qui restent toujours le fruit d’un travail collectif, ce que je retiens surtout ce sont les aventures humaines vécues, les émotions partagées et les liens créés avec toutes les personnes qui font vivre un club au quotidien".

"Je crois profondément au travail, à l’engagement, à l’exigence, à la cohérence et au collectif. Les ambitions sont importantes mais elles doivent se gagner chaque jour sur le terrain, dans l’investissement, dans les détails et dans l’état d’esprit", conclut-il. Cela lui permettra-t-il de faire mieux encore que Dražen Brnčić, nommé entraîneur de l'année il y a quelques semaines ?

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