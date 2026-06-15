Brandon Mechele, le meilleur Diable Rouge sur le terrain : "J'en suis extrêmement fier"

Florent Malice Johan Walckiers
Florent Malice et Johan Walckiers depuis Seattle
| Commentaire
Brandon Mechele, le meilleur Diable Rouge sur le terrain : "J'en suis extrêmement fier"
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Brandon Mechele était, lundi soir, titulaire pour la première fois de sa carrière lors d’un match de Coupe du Monde. Le défenseur du Club de Bruges ne semblait jamais destiné à un tel moment, mais il a peut-être livré sa meilleure prestation en équipe nationale.

Au final, il n’a pourtant pas pu en profiter pleinement. Grâce à un but contre son camp provoqué sous la pression de Romelu Lukaku, la Belgique a arraché un partage au final fort flatteur (1-1). Un point qui maintient les Diables Rouges en vie, mais qui n’a clairement pas satisfait Mechele et ses coéquipiers.

"Collectivement, on était déçus"

Le défenseur a analysé la rencontre avec beaucoup d’honnêteté. "Je pense que, personnellement, j’ai fait un très bon match", a-t-il expliqué. "Défensivement, j’ai fait mon boulot, j’ai essayé d’être dangereux sur phases arrêtées et d’apporter aussi ma contribution dans le jeu".

Malgré tout, le sentiment qu’il y avait mieux à faire dominait. "Collectivement, on était déçus. En première mi-temps, on a été trop gentils dans les duels et aussi trop imprécis avec le ballon. Du coup, on n’a pas su mettre du rythme. En deuxième mi-temps, il y avait beaucoup plus de feu dans l’équipe, on a été plus agressifs et on a joué plus vite. Sur la base de cette deuxième mi-temps, je pense qu’on méritait la victoire", ose-t-il même.

Salah muselé par Mechele

L’un des constats les plus marquants de la soirée, c’est à quel point l’Égypte a peu pu profiter de ses stars. Mohamed Salah et Omar Marmoush ont très peu pesé. Mechele a formé, avec Nathan Ngoy, une charnière centrale solide, et le danger est surtout venu des flancs. 

"Avec Nathan, ça a tout simplement bien fonctionné. Contre des joueurs comme Salah et Marmoush, il faut rester concentré en permanence, mais je pense qu’on les a bien contrôlés", confirme Brandon Mechele.

Lire aussi… LIVE : La tension est insoutenable dans ce Belgique-Egypte (1-1)

Et le fait que le duo ait peu d’expérience commune au niveau international ne s’est presque pas vu. "Ça a cliqué directement. Contre la Tunisie, on avait déjà ressenti que ça se passait bien, et apparemment le sélectionneur a vu la même chose."

Ce rôle de titulaire, qui pourrait donc désormais se confirmer, est un peu inattendu et arrive sur le tard. "Il y a encore un an et demi, honnêtement, je ne pensais même plus rejouer avec l’équipe nationale", confesse-t-il "Je reviens de loin. C’est pour ça que je suis surtout fier d’être ici. C’est mon premier grand tournoi, mon premier match de Coupe du Monde. Il y avait du stress, évidemment. Mais ça fait partie du jeu. Si tu ne ressens plus cette tension, le football devient beaucoup moins beau".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
FC Bruges
Egypte
Brandon Mechele

Plus de news

LIVE : La tension est insoutenable dans ce Belgique-Egypte (1-1) Live

LIVE : La tension est insoutenable dans ce Belgique-Egypte (1-1)

22:46
Ce onze-là ne peut plus débuter : voici les cotes des Diables face à l'Egypte

Ce onze-là ne peut plus débuter : voici les cotes des Diables face à l'Egypte

23:30
4
Lukaku nous sauve déjà : les Diables Rouges évitent le pire face à une Egypte nettement supérieure

Lukaku nous sauve déjà : les Diables Rouges évitent le pire face à une Egypte nettement supérieure

22:59
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/06: Gijsbers - Hurtevent - Denuit

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/06: Gijsbers - Hurtevent - Denuit

21:00
Sibierski a de la concurrence : Anderlecht sur les traces d'un grand talent de Manchester United

Sibierski a de la concurrence : Anderlecht sur les traces d'un grand talent de Manchester United

22:30
Officialisation dans les 48 heures : un jeune Liégeois en passe de signer à la Juventus

Officialisation dans les 48 heures : un jeune Liégeois en passe de signer à la Juventus

22:00
Officiel : un coach bien connu de D1 FFA pour remplaçer Dražen Brnčić à Tubize-Braine

Officiel : un coach bien connu de D1 FFA pour remplaçer Dražen Brnčić à Tubize-Braine

21:30
Anderlecht prolonge un jeune gardien proche de ses débuts professionnels

Anderlecht prolonge un jeune gardien proche de ses débuts professionnels

21:00
Buteur contre la Belgique, leader né : cinq choses à savoir sur Darius Olaru, nouveau numéro 10 de l'Union

Buteur contre la Belgique, leader né : cinq choses à savoir sur Darius Olaru, nouveau numéro 10 de l'Union

21:15
🎥 Revivez la fête des supporters belges à Seattle !

🎥 Revivez la fête des supporters belges à Seattle !

20:45
Il est là : voici le premier onze de base des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026

Il est là : voici le premier onze de base des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026

20:15
"Si vous voulez gagner une compétition..." : le message d'Eden Hazard aux supporters belges

"Si vous voulez gagner une compétition..." : le message d'Eden Hazard aux supporters belges

18:30
Deux fois suspendu et obligé de suivre une remise à niveau : l'arbitre de Belgique - Égypte fait polémique

Deux fois suspendu et obligé de suivre une remise à niveau : l'arbitre de Belgique - Égypte fait polémique

18:00
Enfin une entame réussie pour oublier deux tournois pourris ? La Belgique veut son rêve américain Edito

Enfin une entame réussie pour oublier deux tournois pourris ? La Belgique veut son rêve américain

17:00
Jan Vertonghen voit une grande différence chez les Diables par rapport aux derniers grands tournois

Jan Vertonghen voit une grande différence chez les Diables par rapport aux derniers grands tournois

16:00
Rudi Garcia n'a qu'à bien se tenir : Hossam Hassan, un Special One à la sauce égyptienne face aux Diables

Rudi Garcia n'a qu'à bien se tenir : Hossam Hassan, un Special One à la sauce égyptienne face aux Diables

15:30
1
Mercato radical, premières neiges et Theo Francken : l'invasion égyptienne qui a secoué le football belge

Mercato radical, premières neiges et Theo Francken : l'invasion égyptienne qui a secoué le football belge

14:00
La première grosse surprise du tournoi : l'Espagne muselée par le Cap-Vert !

La première grosse surprise du tournoi : l'Espagne muselée par le Cap-Vert !

19:58
La surprise du chef face aux Diables ? Hamza Abdelkarim, le "Haaland égyptien" prêt à éclore au Barça

La surprise du chef face aux Diables ? Hamza Abdelkarim, le "Haaland égyptien" prêt à éclore au Barça

11:30
Transfert surprise : l'Union se renforce chez un club de Pro League

Transfert surprise : l'Union se renforce chez un club de Pro League

20:26
Dix-sept des 26 "Pharaons" évoluent toujours au pays : pourquoi l'Égypte cultive cette singularité Analyse

Dix-sept des 26 "Pharaons" évoluent toujours au pays : pourquoi l'Égypte cultive cette singularité

10:30
Les adieux d’un chouchou de la RAAL, qui dispose d’un accord de principe à l’étranger

Les adieux d’un chouchou de la RAAL, qui dispose d’un accord de principe à l’étranger

19:30
Officiel : un défenseur de Charleroi se relance à Lokeren

Officiel : un défenseur de Charleroi se relance à Lokeren

19:00
Confirmé aux Pays-Bas, Carl Hoefkens se rapproche pourtant bien d’un retour en Belgique

Confirmé aux Pays-Bas, Carl Hoefkens se rapproche pourtant bien d’un retour en Belgique

17:40
La faillite s’éloigne et l’espoir renaît au RWDM, où les quatre prochains mois seront décisifs

La faillite s’éloigne et l’espoir renaît au RWDM, où les quatre prochains mois seront décisifs

17:20
C’est officiel : un jeune défenseur belge signe en Bundesliga, son coéquipier rejoint Anthony Moris

C’est officiel : un jeune défenseur belge signe en Bundesliga, son coéquipier rejoint Anthony Moris

16:40
LIVE Coupe du monde 15/6 : un très grand dilemme en Espagne

LIVE Coupe du monde 15/6 : un très grand dilemme en Espagne

16:20
Le coach égyptien a déjà battu la Belgique... 4-0 : "99 personnes sur 100 nous disent perdant, mais..."

Le coach égyptien a déjà battu la Belgique... 4-0 : "99 personnes sur 100 nous disent perdant, mais..."

06:20
Révélation des qualifications, il ne débutera pas ce lundi : "Quand le coach fait un choix, il y a une raison" Interview

Révélation des qualifications, il ne débutera pas ce lundi : "Quand le coach fait un choix, il y a une raison"

06:00
"Capi" Tielemans ose-t-il recadrer ses aînés ? "Si j'ai quelque chose à dire..."

"Capi" Tielemans ose-t-il recadrer ses aînés ? "Si j'ai quelque chose à dire..."

05:00
Accord trouvé : Charles Vanhoutte va découvrir la Ligue des champions

Accord trouvé : Charles Vanhoutte va découvrir la Ligue des champions

09:33
Jackpot inattendu : Genk reçoit 6 millions d'euros... et remercie Vincent Kompany

Jackpot inattendu : Genk reçoit 6 millions d'euros... et remercie Vincent Kompany

14:30
Une porte de sortie inattendue en Allemagne pour Gustaf Nilsson ?

Une porte de sortie inattendue en Allemagne pour Gustaf Nilsson ?

12:00
Coup de tonnerre : un sélectionneur déjà limogé en pleine Coupe du monde !

Coup de tonnerre : un sélectionneur déjà limogé en pleine Coupe du monde !

13:20
Un Lukaku très concentré : mais pourquoi Romelu a refusé de monter sur la pelouse du Lumen Field ?

Un Lukaku très concentré : mais pourquoi Romelu a refusé de monter sur la pelouse du Lumen Field ?

14/06
📷 Magnifique image : Dick Advocaat fond en larmes avant le coup d'envoi d'Allemagne-Curaçao

📷 Magnifique image : Dick Advocaat fond en larmes avant le coup d'envoi d'Allemagne-Curaçao

12:30

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved