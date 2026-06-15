Brandon Mechele, le meilleur Diable Rouge sur le terrain : "J'en suis extrêmement fier"
Photo: © photonews
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Brandon Mechele était, lundi soir, titulaire pour la première fois de sa carrière lors d’un match de Coupe du Monde. Le défenseur du Club de Bruges ne semblait jamais destiné à un tel moment, mais il a peut-être livré sa meilleure prestation en équipe nationale.
Au final, il n’a pourtant pas pu en profiter pleinement. Grâce à un but contre son camp provoqué sous la pression de Romelu Lukaku, la Belgique a arraché un partage au final fort flatteur (1-1). Un point qui maintient les Diables Rouges en vie, mais qui n’a clairement pas satisfait Mechele et ses coéquipiers.
"Collectivement, on était déçus"
Le défenseur a analysé la rencontre avec beaucoup d’honnêteté. "Je pense que, personnellement, j’ai fait un très bon match", a-t-il expliqué. "Défensivement, j’ai fait mon boulot, j’ai essayé d’être dangereux sur phases arrêtées et d’apporter aussi ma contribution dans le jeu".
Malgré tout, le sentiment qu’il y avait mieux à faire dominait. "Collectivement, on était déçus. En première mi-temps, on a été trop gentils dans les duels et aussi trop imprécis avec le ballon. Du coup, on n’a pas su mettre du rythme. En deuxième mi-temps, il y avait beaucoup plus de feu dans l’équipe, on a été plus agressifs et on a joué plus vite. Sur la base de cette deuxième mi-temps, je pense qu’on méritait la victoire", ose-t-il même.
Salah muselé par Mechele
L’un des constats les plus marquants de la soirée, c’est à quel point l’Égypte a peu pu profiter de ses stars. Mohamed Salah et Omar Marmoush ont très peu pesé. Mechele a formé, avec Nathan Ngoy, une charnière centrale solide, et le danger est surtout venu des flancs.
"Avec Nathan, ça a tout simplement bien fonctionné. Contre des joueurs comme Salah et Marmoush, il faut rester concentré en permanence, mais je pense qu’on les a bien contrôlés", confirme Brandon Mechele.
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Et le fait que le duo ait peu d’expérience commune au niveau international ne s’est presque pas vu. "Ça a cliqué directement. Contre la Tunisie, on avait déjà ressenti que ça se passait bien, et apparemment le sélectionneur a vu la même chose."
Ce rôle de titulaire, qui pourrait donc désormais se confirmer, est un peu inattendu et arrive sur le tard. "Il y a encore un an et demi, honnêtement, je ne pensais même plus rejouer avec l’équipe nationale", confesse-t-il "Je reviens de loin. C’est pour ça que je suis surtout fier d’être ici. C’est mon premier grand tournoi, mon premier match de Coupe du Monde. Il y avait du stress, évidemment. Mais ça fait partie du jeu. Si tu ne ressens plus cette tension, le football devient beaucoup moins beau".
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