Officialisation dans les 48 heures : un jeune Liégeois en passe de signer à la Juventus

Scott Crabbé, journaliste football
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Officialisation dans les 48 heures : un jeune Liégeois en passe de signer à la Juventus
Photo: © photonews

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Antoine Beydts a bien progressé au MVV Maastricht ces derniers mois. Ce n'est pas passé inaperçu, puisque ses débuts professionnels devraient lui valoir un transfert du côté de la Juventus.

À un jet de pierres de la frontière belge, il est parfois intéressant de regarder ce qu'il se passe du côté de la pépinière noire-jaune-rouge que représente le MVV Maastricht. Des 29 joueurs de l'effectif professionnel, 13 sont belges. Et un autre de nos compatriotes s'est ajouté à la liste depuis plusieurs mois.

Il s'agit d'Antoine Beydts, un latéral gauche belge de 17 ans. Né à Rocourt, le garçon a très vite été repéré par Genk, qui l'a intégré à son centre de formation jusqu'à ses 15 ans. Le Liégeois a ensuite poursuivi son écolage à Anderlecht pendant une saison.

En juillet 2024, il a rejoint les U18 du Standard, mais n'est resté que six mois sur les hauteurs du Sart-Tilman, faisant le choix de signer à Maastricht dès le mois de janvier. Chez nos voisins, notre jeune compatriote commence à pointer le bout de son nez.

2026, l'année de tous les possibles

Du haut de ses 17 ans, Beydts a en effet été incorporé à l'équipe première cet hiver. Après des premières rencontres passées sur le banc, sa montée à la mi-temps du match contre Waalwijk a convaincu l'entraîneur de le titulariser pour les quatre dernières rencontres de la saison.

En fin de contrat à Maastricht, Antoine Beydts s'apprête à franchir un fameux cap. Selon les informations de Sacha Tavolieri, il s'apprête en effet à rejoindre la Juventus, ni plus ni moins. Une fois l'officialisation actée (cela devrait survenir dans les 48 heures), le jeune latéral s'envolera donc pour Turin pour y intégrer la Primavera. Avec les bons conseils de Loïs Openda, lui aussi né à Liège, malgré sa mauvaise passe au sein de l'équipe première. L'ancien attaquant de Leipzig est d'ailleurs attendu à Sclessin cet été pour le match amical prévu contre le Standard.

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