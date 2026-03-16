10 millions d'amende et interdit de recruter avec sursis : un grand club dans le viseur de la Premier League

Chelsea vient d'être sanctionné d'une interdiction de recrutement d'un an avec sursis en raison de paiements illicites et du non-respect du fair-play financier sous l'impulsion de l'ancien propriétaire Roman Abramovich. Et cela pourrait ne pas s'arrêter là pour les Blues.

En comptant les joueurs prêtés et les retours de prêt, Chelsea a enregistré 28 départs et autant d'arrivées dans son effectif élargi depuis le début du dernier mercato estival.

À chaque période de transferts, les Blues recrutent à tour de bras pour tenter de retrouver les sommets en Premier League, et prêtent un grand nombre de joueurs dans leur club satellite, Strasbourg, dans un autre club anglais ou ailleurs en Europe.

Cela ne pourra cependant peut-être plus être le cas : en effet, Chelsea vient d'être condamné à un an d'interdiction de recruter des joueurs pour son équipe première avec sursis, à une interdiction ferme de neuf mois de recruter des joueurs pour son centre de formation, et à une amende de 10 millions de livres sterling par la Premier League.

Chelsea s'en sort bien, mais ce n'est pas fini

En cause, les règles du fair-play financier, qui ont été bafouées par le club londonien sous l'impulsion de son ancien propriétaire, Roman Abramovich, ainsi que des paiements illicites qui ont été retrouvés, selon les informations de Sky Sports.

Chelsea s'en tire donc assez bien et évite, pour l'instant, toute sanction sportive, mais ce n'est pas fini : après la Premier League, la Fédération anglaise doit également s'exprimer sur le dossier, et elle pourrait se montrer moins conciliante.



