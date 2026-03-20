Lucas Stassin, en Ligue 2 et avec les Diables : "Wout Faes était en D2 mais ne jouait pas..."

Lucas Stassin a été appelé par Rudi Garcia pour les prochains matchs de la Belgique aux USA. Une belle récompense pour l'attaquant de l'AS Saint-Etienne, mais qui peut surprendre au vu des déclarations récentes... de Wout Faes.

"Rudi Garcia m'a dit qu'il ne me sélectionnerait plus parce que je jouais en D2. C'est la seule fois que je lui ai parlé". Ces mots sont ceux de Wout Faes, dans une interview récemment accordée à Het Nieuwsblad : il expliquait ainsi que pour le sélectionneur des Diables, jouer en deuxième division était rédhibitoire au moment de composer son groupe.

Mais Faes a dû se demander si Garcia s'était moqué de lui en entendant le nom de Lucas Stassin être prononcé par le sélectionneur des Diables à Tubize ce vendredi. Car l'attaquant des Verts, bien sûr, évolue en Ligue 2 - un championnat que beaucoup considéreront même comme inférieur à la Championship anglaise.

"Ce que vous me dites là n'est pas tout à fait exact : Wout Faes était en D2 mais surtout, il n'y jouait même pas", précise Garcia après qu'un journaliste présent à Tubize l'ait interrogé sur la présence de Stassin. Le coach fédéral a ensuite expliqué plus en détails la présence du buteur de l'ASSE.

Pourquoi Lucas Stassin plutôt que Roméo Vermant ?

"Il y a des joueurs que nous n'avons pas repris car nous les connaissons. On connaît par exemple déjà bien Roméo Vermant, qui est déjà venu et a même eu du temps de jeu au Kazakhstan", souligne Rudi Garcia. "Nous voulions donc voir Lucas, qui est à peu près de la même génération et qui retrouve sa meilleure forme à Saint-Etienne".



Lucas Stassin a donc bel et bien pris la place de l'attaquant du Club de Bruges. "On aurait pu reprendre Roméo mais il joue moins. Lucas se remet à jouer et plutôt bien. La saison passée, il avait payé le fait de se blesser et de moins bien finir la saison. C'est aussi bien de voir les garçons qui ont montré de belles choses en Espoirs et Lucas y a bien figuré".