Lucas Stassin, en Ligue 2 et avec les Diables : "Wout Faes était en D2 mais ne jouait pas..."

Lucas Stassin, en Ligue 2 et avec les Diables : "Wout Faes était en D2 mais ne jouait pas..."
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Lucas Stassin a été appelé par Rudi Garcia pour les prochains matchs de la Belgique aux USA. Une belle récompense pour l'attaquant de l'AS Saint-Etienne, mais qui peut surprendre au vu des déclarations récentes... de Wout Faes.

"Rudi Garcia m'a dit qu'il ne me sélectionnerait plus parce que je jouais en D2. C'est la seule fois que je lui ai parlé". Ces mots sont ceux de Wout Faes, dans une interview récemment accordée à Het Nieuwsblad : il expliquait ainsi que pour le sélectionneur des Diables, jouer en deuxième division était rédhibitoire au moment de composer son groupe. 

Mais Faes a dû se demander si Garcia s'était moqué de lui en entendant le nom de Lucas Stassin être prononcé par le sélectionneur des Diables à Tubize ce vendredi. Car l'attaquant des Verts, bien sûr, évolue en Ligue 2 - un championnat que beaucoup considéreront même comme inférieur à la Championship anglaise.

"Ce que vous me dites là n'est pas tout à fait exact : Wout Faes était en D2 mais surtout, il n'y jouait même pas", précise Garcia après qu'un journaliste présent à Tubize l'ait interrogé sur la présence de Stassin. Le coach fédéral a ensuite expliqué plus en détails la présence du buteur de l'ASSE.

Pourquoi Lucas Stassin plutôt que Roméo Vermant ? 

"Il y a des joueurs que nous n'avons pas repris car nous les connaissons. On connaît par exemple déjà bien Roméo Vermant, qui est déjà venu et a même eu du temps de jeu au Kazakhstan", souligne Rudi Garcia. "Nous voulions donc voir Lucas, qui est à peu près de la même génération et qui retrouve sa meilleure forme à Saint-Etienne". 


Lucas Stassin a donc bel et bien pris la place de l'attaquant du Club de Bruges. "On aurait pu reprendre Roméo mais il joue moins. Lucas se remet à jouer et plutôt bien. La saison passée, il avait payé le fait de se blesser et de moins bien finir la saison. C'est aussi bien de voir les garçons qui ont montré de belles choses en Espoirs et Lucas y a bien figuré". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Saint-Étienne - Annecy FC en live sur Walfoot.be à partir de 20:00 (21/03).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 2
Ligue 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Saint-Étienne
Annecy FC
Lucas Stassin

Plus de news

Un binational méconnu s'éloigne de la Belgique : il est appelé par le Portugal

Un binational méconnu s'éloigne de la Belgique : il est appelé par le Portugal

17:00
"T'as l'âge pour aller aux USA sans tes parents ?" : quand Nathan De Cat apprend sa sélection

"T'as l'âge pour aller aux USA sans tes parents ?" : quand Nathan De Cat apprend sa sélection

16:30
1
Matthieu Epolo de retour dans les buts, et le reste du point infirmerie du Standard avant Westerlo Interview

Matthieu Epolo de retour dans les buts, et le reste du point infirmerie du Standard avant Westerlo

15:40
Plus d'espoir pour ce binational ? "À ce que je sache, il n'est pas sélectionnable"

Plus d'espoir pour ce binational ? "À ce que je sache, il n'est pas sélectionnable"

16:00
2
De bonnes nouvelles (aussi pour Rudi Garcia) concernant Hans Vanaken

De bonnes nouvelles (aussi pour Rudi Garcia) concernant Hans Vanaken

15:20
Un parcours à la Brian Riemer ? Voici le nouveau coach du Cercle de Bruges

Un parcours à la Brian Riemer ? Voici le nouveau coach du Cercle de Bruges

14:40
Une vraie légende : l'ancien du Standard Dante sera mis à l'honneur ce week-end par son club

Une vraie légende : l'ancien du Standard Dante sera mis à l'honneur ce week-end par son club

14:20
Nathan De Cat est bel et bien Diable Rouge : Rudi Garcia explique sa sélection

Nathan De Cat est bel et bien Diable Rouge : Rudi Garcia explique sa sélection

14:00
2
De belles retrouvailles : un ex-Rouche rappelé avec le Mexique, il rêve d'une... 6e Coupe du Monde

De belles retrouvailles : un ex-Rouche rappelé avec le Mexique, il rêve d'une... 6e Coupe du Monde

13:40
Plusieurs nouvelles têtes : voici les 28 Diables Rouges appelés par Rudi Garcia !

Plusieurs nouvelles têtes : voici les 28 Diables Rouges appelés par Rudi Garcia !

13:10
1
Ce vendredi, un dernier grand test pour Kevin De Bruyne avant de retrouver les Diables Rouges

Ce vendredi, un dernier grand test pour Kevin De Bruyne avant de retrouver les Diables Rouges

13:00
Après les dégâts dans les bus De Lijn, le FC Bruges doit trouver une autre alternative pour la Coupe d'Europe

Après les dégâts dans les bus De Lijn, le FC Bruges doit trouver une autre alternative pour la Coupe d'Europe

12:30
Les Mauves espèrent plusieurs millions : un remplaçant d'Anderlecht toujours aussi courtisé

Les Mauves espèrent plusieurs millions : un remplaçant d'Anderlecht toujours aussi courtisé

12:00
1
Opéré de la hanche, Promise David sera-t-il de retour avant la fin de la saison ? "Je me sens comme Deadpool"

Opéré de la hanche, Promise David sera-t-il de retour avant la fin de la saison ? "Je me sens comme Deadpool"

11:30
"On n'est pas moins forts qu'eux" : Genk retient le positif malgré sa grande déception à Fribourg

"On n'est pas moins forts qu'eux" : Genk retient le positif malgré sa grande déception à Fribourg

11:00
Jeremy Doku, nouveau leader "à la Eden Hazard" des Diables : "Quand je regarde comment il était..."

Jeremy Doku, nouveau leader "à la Eden Hazard" des Diables : "Quand je regarde comment il était..."

10:30
Plus de club belge en Europe : le point sur le coefficient UEFA, avec une bonne nouvelle confirmée

Plus de club belge en Europe : le point sur le coefficient UEFA, avec une bonne nouvelle confirmée

10:00
Eupen veut mettre Liège sous pression, Seraing veut sauver sa peau : duel capital en Challenger Pro League

Eupen veut mettre Liège sous pression, Seraing veut sauver sa peau : duel capital en Challenger Pro League

09:30
Sélectionné... au dépit de l'Union belge ? Le casse-tête de Rudi Garcia avec Mika Godts

Sélectionné... au dépit de l'Union belge ? Le casse-tête de Rudi Garcia avec Mika Godts

09:00
Vincent Kompany et le Bayern iront-ils au bout ? "Il a le potentiel pour gagner la Ligue des Champions"

Vincent Kompany et le Bayern iront-ils au bout ? "Il a le potentiel pour gagner la Ligue des Champions"

08:30
Le torchon brûle toujours : la Pro League met DAZN en demeure, l'inquiétude est légitime dans les clubs

Le torchon brûle toujours : la Pro League met DAZN en demeure, l'inquiétude est légitime dans les clubs

08:00
1
Un titre, mais du pain sur la planche : pourquoi Beveren pourrait devoir reconstruire tout son effectif

Un titre, mais du pain sur la planche : pourquoi Beveren pourrait devoir reconstruire tout son effectif

07:40
📷 Un joli clin d'œil à René Magritte : les Diables dévoilent leur nouveau maillot extérieur

📷 Un joli clin d'œil à René Magritte : les Diables dévoilent leur nouveau maillot extérieur

07:20
2
Un hommage à Ricardo Sa Pinto ? Genk pourrait battre un record du Standard ce week-end

Un hommage à Ricardo Sa Pinto ? Genk pourrait battre un record du Standard ce week-end

07:00
Convoqué par deux sélections en même temps : l'incident rarissime vécu par un joueur de Pro League

Convoqué par deux sélections en même temps : l'incident rarissime vécu par un joueur de Pro League

06:30
Amadou Onana en costaud contre Thomas Meunier, Rome en folie : les résumés de la soirée en Europa League

Amadou Onana en costaud contre Thomas Meunier, Rome en folie : les résumés de la soirée en Europa League

23:00
🎥 "La faute de trop" : le but vidéogag qui a précipité l'élimination de Genk

🎥 "La faute de trop" : le but vidéogag qui a précipité l'élimination de Genk

22:45
"Il faut qu'ils arrrêtent avec ça" : le message clair de Jérémy Doku pour la Coupe du Monde

"Il faut qu'ils arrrêtent avec ça" : le message clair de Jérémy Doku pour la Coupe du Monde

22:30
Un duel à distance entre Frédéric Taquin et Felice Mazzù : les deux cas qui sauveraient la RAAL

Un duel à distance entre Frédéric Taquin et Felice Mazzù : les deux cas qui sauveraient la RAAL

22:00
Pas de Mondial...pour avoir pris le volant 24 heures trop tôt : l'invraisemblable histoire de Cameron Puertas

Pas de Mondial...pour avoir pris le volant 24 heures trop tôt : l'invraisemblable histoire de Cameron Puertas

21:40
1
Le foutoir en D1B semble insoluble et aura des suites : "On sent qu'un nouveau bras de fer juridique arrive" Interview

Le foutoir en D1B semble insoluble et aura des suites : "On sent qu'un nouveau bras de fer juridique arrive"

21:20
1
L'héritage de la 'mentalité Hasi' ? Le triste chiffre qui pourrait encore jouer bien des tours à Anderlecht

L'héritage de la 'mentalité Hasi' ? Le triste chiffre qui pourrait encore jouer bien des tours à Anderlecht

21:00
Le château de cartes de Genk s'est vite écroulé : le dernier représentant belge quitte la scène européenne

Le château de cartes de Genk s'est vite écroulé : le dernier représentant belge quitte la scène européenne

20:39
"Les supporters sont merveilleux" : la promesse inattendue de Jean-Marie Pfaff à La Louvière

"Les supporters sont merveilleux" : la promesse inattendue de Jean-Marie Pfaff à La Louvière

20:20
Qui comme autre montant direct après Beveren ? "Je leur donne 80 % de chances" Interview

Qui comme autre montant direct après Beveren ? "Je leur donne 80 % de chances"

20:00
1
La surprise du chef : un authentique flop de Charleroi rêve du Mondial, Adem Zorgane déchante

La surprise du chef : un authentique flop de Charleroi rêve du Mondial, Adem Zorgane déchante

19:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 2

 Journée 28
Pau Pau 20:00 Montpellier Montpellier
Boulogne Boulogne 20:00 Nancy Nancy
Rodez Rodez 20:00 Bastia Bastia
Laval Laval 20:00 Grenoble Grenoble
Clermont FC Clermont FC 20:00 Red Star 93 Red Star 93
Amiens Amiens 20:00 Le Mans Le Mans
Guingamp Guingamp 21/03 Reims Reims
Troyes Troyes 21/03 Dunkerque Dunkerque
Saint-Étienne Saint-Étienne 21/03 Annecy FC Annecy FC
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved