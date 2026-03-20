Vincent Kompany et le Bayern iront-ils au bout ? "Il a le potentiel pour gagner la Ligue des Champions"

Retraité depuis 2023, David Silva (40 ans) suit encore le monde du football avec attention. L'Espagnol est notamment séduit par son ancien coéquipier, Vincent Kompany, qui fait l'unanimité au Bayern Munich.

Vincent Kompany fait l'unanimité en Allemagne. Cette saison, notre compatriote est très bien parti pour remporter sa deuxième Bundesliga consécutive sur le banc du Bayern Munich, et fait partie des plus grands prétendants au titre européen.

En Ligue des Champions, les Bavarois seront notamment jugés face au recordman de victoires dans la compétition, le Real Madrid, qu'ils affronteront en quarts de finale après s'être très largement défaits de l'Atalanta Bergame au tour précédent (10-2 sur l'ensemble des deux matchs).

Interrogé par le quotidien espagnol AS, l'ancien coéquipier de Kompany à Manchester City, David Silva, a assuré ne pas être surpris par les performances de Vince the Prince sur le banc du Bayern. "Même quand il jouait encore, on voyait bien qu'il voulait déjà devenir entraîneur. Il analyse tout très bien et son message est entendu."

David Silva conquis par le Bayern Munich de Vincent Kompany

"S'il a le potentiel pour remporter la Ligue des Champions ? Bien sûr, et j'en serais très heureux pour lui. Il avait toutes les qualités d'un grand entraîneur, et maintenant, il est à la tête d'un club comme le Bayern Munich. C'est la combinaison parfaite", poursuit David Silva.



Quant à la question de savoir si David Silva apprécie regarder le Bayern Munich de Vincent Kompany : "Comment pourrais-je dire non ? Kompany est jeune et plein d'énergie. Entre les deux, c'est le mariage parfait", conclut l'ancien international espagnol.