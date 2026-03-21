"Je ne pensais pas à ça" : Vincent Kompany n'avait pas Manchester City en tête

"Je ne pensais pas à ça" : Vincent Kompany n'avait pas Manchester City en tête

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Le Bayern de Vincent Kompany affrontera le Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions prochainement. Le tacticien belge aurait pu affronter Manchester City si les Sky Blues avaient éliminé le Real Madrid, mais cela n'a finalement pas été le cas. De quoi décevoir le coach belge ?

Des retrouvailles entre Vincent Kompany et Pep Guardiola auraient été intéressantes à suivre, et encore plus à ce stade de la compétition. Mais l'ancien Diable Rouge n'a pas pensé à cette éventuelle confrontation contre son ancienne équipe : "J’essaie toujours de faire la part des choses. Je souhaite toujours le meilleur à Manchester City, c’est normal. Je veux toujours les voir gagner quand cela n’a rien à voir avec moi. Dans ce cas-ci, je ne pensais pas vraiment à l’adversaire qu’on allait affronter.

Je pensais seulement à l’Atalanta et à la qualification pour le tour suivant. Maintenant, c’est le Real Madrid. C’est une superbe affiche pour le club, les joueurs et les supporters", a-t-il poursuivi en conférence de presse.

Mais alors, qui est le favori de ce duel entre le Real Madrid et le Bayern selon le tacticien belge ? "Je ne sais pas. Je n’ai pas envie d’en décider maintenant en conférence de presse. C’est à vous de le décider." 

Le Real Madrid, la meilleure équipe de l’histoire de la Ligue des champions ?

Vincent Kompany a témoigné du respect pour son adversaire qui compte le record de titres dans la compétition (15) : "Les deux équipes ont énormément de qualité. J’espère qu’on offrira un beau match aux supporters. Le Real Madrid est la meilleure équipe de l’histoire de la Ligue des champions, donc ce sera un beau défi pour nous. On veut gagner."

Lire aussi… "On ne peut rien y faire" : Vincent Kompany espère ne pas revivre le même scénario...
Les deux équipes s'affronteront après la trêve internationale. La manche aller aura lieu le 7 avril à Madrid et le retour le 15 avril à Munich.

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