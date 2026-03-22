🎥 Quel match ! Albert Sambi Lokonga fait taire le mur jaune...avant la remontada de Dortmund

Albert Sambi Lokonga n'a pas été repris par Rudi Garcia, mais il n'a pas dit son dernier mot. L'ancien Anderlechtois poursuit sa saison de haute volée à Hambourg.

C'est un match qu'il avait sans doute coché lors de son arrivée en Allemagne : hier, Albert Sambi Lokonga a joué au pied du mythique mur jaune du Borussia Dortmund. Mais il ne s'est pas contenté de jouer ; il a également marqué.

Sur une récupération haute de la part des siens, le petit frère de Paul-José Mpoku est resté dans le rectangle et a échappé à la vigilance des défenseurs de Dortmund, avant de placer son ballon sous la transversale. Il a ainsi permis à Hambourg de mener 0-2 après 37 minutes.

Sambi Lokonga krijgt de Gelbe Wand stil! 👏🇧🇪 pic.twitter.com/IhDzEO6PFT — Play Sports (@playsports) March 21, 2026

Dortmund se rebiffe

Mais la suite de la rencontre allait se montrer complètement folle. Le Signal Iduna Park grondait pourtant à la mi-temps, surtout après que Felix Nmecha ait caviardé un penalty juste avant le repos.

C'est un penalty de Ramy Bensebaïni qui redonné espoir à toute la Ruhr à 20 minutes du terme (70e, 1-2). Dans le dernier quart d'heure, Serhou Guirassy a fait monter les décibels de quelques crans supplémentaires en profitant d'un cafouillage de la défense visiteuse pour égaliser (78e, 2-2).





Guirassy maakt zijn lijstje compleet! 📋✅ pic.twitter.com/RzQbEkN8RL — Play Sports (@playsports) March 21, 2026

Un dénouement qui a complètement fait perdre pied à Hambourg. Dans la foulée, le Borussia forçait un nouveau penalty pour renverser la situation, encore via Bensebaïni (81e, 3-2). Auteur de son cinquième but de la saison, Albert Sambi Lokonga repart donc assez frustré après avoir assisté impuissant à la remontada du BVB.