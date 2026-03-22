🎥 Quel match ! Albert Sambi Lokonga fait taire le mur jaune...avant la remontada de Dortmund

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Albert Sambi Lokonga n'a pas été repris par Rudi Garcia, mais il n'a pas dit son dernier mot. L'ancien Anderlechtois poursuit sa saison de haute volée à Hambourg.

C'est un match qu'il avait sans doute coché lors de son arrivée en Allemagne : hier, Albert Sambi Lokonga a joué au pied du mythique mur jaune du Borussia Dortmund. Mais il ne s'est pas contenté de jouer ; il a également marqué.

Sur une récupération haute de la part des siens, le petit frère de Paul-José Mpoku est resté dans le rectangle et a échappé à la vigilance des défenseurs de Dortmund, avant de placer son ballon sous la transversale. Il a ainsi permis à Hambourg de mener 0-2 après 37 minutes.

Dortmund se rebiffe

Mais la suite de la rencontre allait se montrer complètement folle. Le Signal Iduna Park grondait pourtant à la mi-temps, surtout après que Felix Nmecha ait caviardé un penalty juste avant le repos.

C'est un penalty de Ramy Bensebaïni qui redonné espoir à toute la Ruhr à 20 minutes du terme (70e, 1-2). Dans le dernier quart d'heure, Serhou Guirassy a fait monter les décibels de quelques crans supplémentaires en profitant d'un cafouillage de la défense visiteuse pour égaliser (78e, 2-2).

Un dénouement qui a complètement fait perdre pied à Hambourg. Dans la foulée, le Borussia forçait un nouveau penalty pour renverser la situation, encore via Bensebaïni (81e, 3-2). Auteur de son cinquième but de la saison, Albert Sambi Lokonga repart donc assez frustré après avoir assisté impuissant à la remontada du BVB.

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