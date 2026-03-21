"Si j'avais joué à Anderlecht, j'aurais été Diable Rouge" : Paul-José Mpoku lance un pavé dans la mare

"Si j'avais joué à Anderlecht, j'aurais été Diable Rouge" : Paul-José Mpoku lance un pavé dans la mare
Photo: © photonews

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Paul-José Mpoku a mis un terme à sa carrière il y a deux semaines. L'international congolais revient sur un parcours marqué par de beaux moments, mais aussi par quelques occasions manquées.

L'un des fils rouges du début de carrière d'Mpoku aura été son choix de sélection. International belge jusque chez les U21, il a finalement opté pour la nationalité congolaise : "J'ai joué dans toutes les catégories d'âge, souvent comme capitaine, avec la Belgique. Mais une vraie chance avec l'équipe nationale, je ne l'ai pas eue », confie-t-il à La Dernière Heure.

Selon Mpoku, son choix de club a pesé dans la balance. "Si j'avais joué à Anderlecht, j'aurais certainement été appelé chez les Diables Rouges. À l'époque, c'était presque automatique", lâche-t-il, avec sa franchise habituelle.

Mpoku ne regrette pas son choix pour le Congo

Au Standard, il a pourtant connu de très belles périodes, notamment sur la scène européenne. " À un certain moment, j'ai porté l'équipe, en Europa League et en championnat, avec des buts et des passes décisives", se souvient-il.

Finalement, il a décidé de représenter le Congo, une décision qu'il assume toujours pleinement. "Je ne regrette pas. À l'époque, on avait un projet solide avec des joueurs comme Bakambu, Kakuta et Dieumerci Mbokani. On a aussi ouvert la voie à d'autres joueurs binationaux".


Aujourd'hui, Mpoku regarde ce choix et son impact avec fierté : "Les joueurs ont maintenant des opportunités qu'on n'avait pas avant. On s'est battus pour ça, et j'en suis fier"

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