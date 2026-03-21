Aidés par la gueule de bois ? Le RFC Liège veut imiter...le Standard pour frapper un grand coup

Beveren survole la D1B et est déjà assuré du titre en Challenger Pro League. Mais le club veut aussi rester invaincu pour écrire un peu plus l'histoire. Le message est clair : pas de cadeau au RFC Liège ce soir.

Beveren affronte le RFC Liège samedi soir pour son 29e match de la saison en championnat. Le bilan est unique : 24 victoires et 4 partages. De quoi afficher 76 sur 84 et décrocher la promotion dès le mois de février.

Le club pourrait ne plus rien avoir à jouer mais s'est toutefois fixé un objectif supplémentaire : rester invaincu toute la saison en championnat. Il y a donc encore quatre matchs à tenir. Contre le Club NXT, les Waeslandiens ont dû remonter deux buts de retard pour préserver leur invincibilité.

"C'était vraiment une grande fête après le titre", a reconnu Marink Reedijk. Inutile de dire lendemain, aucun entraînement n'était programmé. "Être champion en mai, c'est bien mieux, rien que d'un point de vue météo", a plaisanté Bob Peeters dans MidMid.

Toujours beaucoup d'appétit à Beveren

"Il était clair que Lennart Mertens est habitué, depuis ses années dans les divisions inférieures, à faire la fête, car tous les autres avaient les jambes très lourdes contre le Club NXT et lui, il volait sur le terrain", rigole le directeur sportif.

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Marink Reedijk s'est montré assez tolérant envers ses joueurs en termes de festivités : "C'est ce qu'ils doivent faire maintenant. Bien sûr, nous voulons rester invaincus, évidemment. Quand on est si proche du but, rester invaincu, on veut y arriver. Mais je pense qu'il faut d'abord pouvoir fêter cette saison comme il se doit. Faire la fête et performer, c'est possible, quand on voit la faim dans ce groupe". Le RFC Liège est donc prévenu. Si Beveren tient bon lors de ses quatre derniers matchs, son seul bourreau de la saison sera donc le Standard en Coupe.