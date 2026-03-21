"Ils ont voulu me l'imposer, j'ai démissionné" : les révélations de Van Bommel sur la direction de l'Antwerp

Depuis le départ de Mark van Bommel, l'Antwerp traverse de graves turbulences. Le Néerlandais n'a pas apprécié certains agissements de la direction.

Le titre, la Coupe, la Supercoupe, une victoire contre le FC Barcelone en Ligue des Champions : Mark van Bommel a vécu de grands moments à l'Antwerp. Mais là où le Great Old piétine, l'entraîneur néerlandais n'est pas beaucoup plus avancé ; cet été, cela fera deux ans qu'il n'a pas retrouvé de club.

Ce n'est pourtant pas l'intérêt qui a manqué. Mais d'autres considérations sont à prendre en compte : "Je voulais reprendre. Mais Ruben (son fils, qui évolue au PSV) s'est rompu les ligaments croisés. Je fais une pause cette saison. J'avais quelques offres dont Pise et Parme", explique-t-il à son Zlatan Ibrahimovic, son ancien coéquipier à l'AC Milan, dans un programme de DAZN.

Mark van Bommel ne se laissera jamais marcher sur les pieds

Ibra comprend bien la position de Van Bommel : "En Italie, c'est difficile. Si tu deviens entraîneur quelque part ici, le propriétaire te dit qui aligner et comment jouer. Nous sommes, à l'AC Milan, la seule équipe qui laisse de la liberté à un entraîneur. Et si ça ne va pas, on te licencie".

Une réponse qui a fait remonter quelques mauvais souvenirs anversois à son compère : "Nous avons été champions, remporté la Coupe et joué la Ligue des champions. Mais ensuite, le propriétaire a dit : 'Écoute, nous avons acheté ce joueur, donc il doit jouer'. J'ai démissionné et je suis parti".

Le Néerlandais n'ira pas plus loin dans l'identité du joueur concerné, mais sa sortie ne plaira sans doute pas à Paul Gheysens et à la direction anversoise.



