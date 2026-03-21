Une 'prime d'encouragement' du Club de Bruges ? Quatre ans plus tard, le doute subsiste

Le dénouement dramatique de la saison 2022-2023 continue de hanter La Gantoise. La défaite contre une équipe d'Ostende déjà condamnée lors de la dernière journée a coûté aux Buffalos une place en Play-off 1. Au sein du club, on prie pour ne pas revivre le même scénario demain à Dender.

La hargne affichée ce jour-là par Ostende a même suscité quelques rumeurs sur certaines "primes d'encouragement" du Club de Bruges, qui avait tout intérêt à ce que son rival s'incline à la côte pour finir dans le top 4 . "Ces gars jouaient comme des lions. Il doit bien y avoir une raison ?", s'était interrogé publiquement le président Ivan De Witte.

Sur le terrain aussi, les joueurs gantois ont trouvé la situation étrange. "On aurait dit qu'Ostende avait reçu un boost supplémentaire", a reconnu Sven Kums. Le milieu de terrain n'a toutefois pas oublié de regarder du côté de sa propre équipe : " Un mélange de nonchalance et de nervosité".

La Gantoise suspicieuse

Du côté d'Ostende, on a toutefois démenti l'histoire, non sans une pointe d'ironie. " Si le Club de Bruges a promis quelque chose, en tout cas moi je n'en sais rien", a glissé le défenseur Anton Tanghe. "Tu commences bien à espérer qu'il y aura un petit quelque chose, mais moi, je n'ai en tout cas jamais rien reçu".

Alors à la tête de l'équipe, Hein Vanhaezebrouck avait plutôt pointé d'autres causes. "L'élimination contre West Ham United a eu un gros impact. Ça leur est resté dans la tête", a-t-il expliqué. Mais lui aussi a reconnu que l'engagement d'Ostende soulevait des questions : "Cette saison-là, ils n'avaient encore jamais autant couru et autant combattu".



À Gand, l'épisode a longtemps laissé des traces, sans qu'aucune preuve concrète n'apparaisse. Ce qu'il en reste, c'est un douloureux échec sportif et une rumeur tenace. Chez les Buffalos, tout le monde veut conjurer le sort : une victoire à Dender et les Champion's Playoffs seront assurés peu importe le résultat de Genk à La Louvière. Contrairement à Ostende, Dender a encore une chance de se sauver lors des Playdowns.