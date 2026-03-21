Diablotins : Lucas Noubi et Tristan Degreef rappelés, grande première pour un attaquant de Pro League

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Gill Swerts a annoncé sa sélection pour les deux prochains matchs des U21. Avec quelques retours à signaler.

Pour ce premier rassemblement de l'année, les Diablotins affronteront l'Autriche à Louvain. Un match crucial dans la course à l'Euro 2027 : l'Autriche, la Belgique et le Danemark comptent 7 points après 4 journées, devant la Biélorussie (4) et le pays de Galles (3).

Gill Swerts était privé de Lucas Stassin (appelé par Rudi Garcia), Rayane Bounida (qui a opté pour la nationalité sportive marocaine) et Mathias Delorge (blessé).

Quelques beaux noms pour viser la qualification

Comme attendu, plusieurs nouveaux noms sont donc à noter. A commencer par les retours de Lucas Noubi, Jorthy Mokio, Joseph Nonge, Tristan Degreef, Samuel Mbangula et Romeo Vermant. Mike Penders est également à disposition.

Benjamin Pauwels (Leganés) disparaît en revanche de la liste. Autre enseignement de ce rassemblement, la toute première sélection de Robin Mirisola. L'attaquant de 19 ans joue de plus en plus avec Genk et en est à deux buts et trois assists en championnat.

Après ce match capital contre l'Autriche à Den Dreef, nos Diablotins disputeront un match amical contre les Pays-Bas à Venlo.

La sélection :

Gardiens : Martin Delavallée (Charleroi), Kjell Peersman (La Gantoise), Mike Penders (Strasbourg/Fra)

Défenseurs : Matteo Dams (Al-Ahli/Asa), Denzel De Roeve (Brann/Nor), Josué Kongolo (Genk), Lucas Noubi (Deportivo La Corogne/Esp), Kyriani Sabbe (Club Bruges), Matte Smets (Genk), Jorne Spileers (Club Bruges)

Milieux de terrain : Tristan Degreef (Anderlecht), Stanis Idumbo (Monaco/Fra), Jorthy Mokio (Ajax Amsterdam/P-B), Joseph Nonge (Kocaelispor/Tur), Arthur Piedfort (Westerlo), Mathis Servais (KV Malines), Kamiel Van De Perre (Union St-Gilloise), Arthur Vermeeren (Marseille/Fra)

Attaquants : Noah Adedeji-Sternberg (Genk), Norman Bassette (Kaiserslautern/All), Julien Duranville (Bâle/Sui), Samuel Mbangula (Werder Brême/All), Robin Mirisola (Genk), Romeo Vermant (Club Bruges).

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