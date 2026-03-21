Un Zèbre porté disparu : "Nous ne l'avons plus revu"

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Mais où est donc passé Isaac Mbenza ? L'ailier est toujours sous contrat au Sporting Charleroi et après son transfert hivernal avorté, il n'est... jamais revenu au Mambourg.

Ses dernières minutes pour le Sporting Charleroi datent du mois de septembre dernier, et sa dernière apparition sur le banc au mois de décembre : Isaac Mbenza (30 ans) n'entre plus dans les plans du club. Cet hiver, il pensait donc avoir trouvé une porte de sortie et devait s'engager à Panetolikos, en Grèce.

Mais en dernière minute, le deal a capoté : alors que Mbenza avait pris l'avion jusqu'en Grèce pour y rencontrer les dirigeants, un changement de dernière minute dans le contrat proposé au joueur avait tout changé. 

Mais où est Isaac Mbenza ? 

Certains marchés étaient encore ouverts au moment de l'échec du transfert, mais Isaac Mbenza est finalement resté au Sporting Charleroi, où il arrive en fin de contrat en juin prochain. Sauf qu'au Mambourg... on ne l'a pas revu depuis cet épisode.

En effet, La Dernière Heure nous apprend ce samedi qu'Isaac Mbenza est "porté disparu" : personne, au RCSC, ne sait où il se trouve. Hans Cornelis, qui a repris l'équipe en cours de saison, n'a pas fait appel à ses services... et ne sait pas où est le joueur.

Lire aussi… Changement de discours à Charleroi ? "Même si ça ne marche pas sur du long terme..."
"Il n'est pas ici, nous ne l'avons plus revu. Je ne sais pas grand chose de sa situation", révèle Cornelis à nos confrères. Mbenza entretiendrait, semble-t-il, sa condition physique de manière individuelle. 

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