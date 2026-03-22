🎥 On ne l'arrête plus : Nicolas Raskin se mue en buteur avant les Diables

Nicolas Raskin a retrouvé le chemin des filets avec les Glasgow Rangers. Le Liégeois enchaîne, son équipe aussi.

Le week-end dernier, Nicolas Raskin était à l'assist sur l'unique but de la rencontre des Glasgow Rangers à St.Mirren inscrit par Tuur Rommens. Hier, les deux hommes ont à nouveau débuté contre Aberdeen.

Si Rommens n'a plus agité le marquoir, Raskin a eu cet honneur. Alors qu'Aberdeen venait de réduire le score à 2-1, le Liégeois a permis aux siens de reprendre deux buts d'avance peu après l'heure de jeu.

Un but de renard dans le rectangle

C'est sur phase arrêtée que le Diable Rouge a fait mouche. Même s'il n'atteint pas le mètre 80, Raskin vient toujours se positionner dans le rectangle pour surprendre l'adversaire grâce à son bon timing. Cette fois, ce n'est pourtant pas de la tête qu'il a trouvé la faille.

L'ancien milieu du Standard a en effet profité d'un ballon mal renvoyé par la défense adverse pour faire 3-1 d'une reprise en un temps, sans se poser de question (à 3'00 dans la vidéo ci-dessous). Il a ainsi épargné aux Rangers une fin de match à suspense, le score final a d'ailleurs grimpé jusqu'à 4-1.



Il s'agit là de son cinquième but de la saison, lui qui compte déjà huit assists. D'ores et déjà de sa saison la plus prolifique en termes de buts. En ce qui concerne les assists, il faudra monter jusqu'à 12 pour égaler son bilan du dernier exercice.