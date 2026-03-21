Surprise en D1B : les Francs Borains écrasent Courtrai !

Surprise en D1B : les Francs Borains écrasent Courtrai !
Photo: © photonews

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Yves Vanderhaeghe s'est rappelé au souvenir de son ancien club, le KV Courtrai. Les Francs Borains ont en effet surclassé les Kerels.

Superbe opération pour les Francs Borains ce samedi dans la course au maintien. Le RFB recevait en effet le deuxième au classement, le KV Courtrai, et s'est largement imposé, ce qui est d'ores et déjà la grosse surprise du week-end.

Yves Vanderhaeghe joue ainsi un bien mauvais tour à son ex-club, qu'il a dirigé à ses débuts en tant qu'entraîneur et qu'il avait emmenés en Playoffs, avant d'y repasser en 2024-2025. Courtrai joue pourtant gros, car la deuxième place de D1B est synonyme de montée directe.

A la pause, le score n'était que de 1-0 via un but d'Ali. Et en deuxième période, le KVK a même égalisé à la 56e minute via Adinany. Mais le RFB a ensuite déroulé. Un deuxièmê but d'Ali à la 60e, puis le 3-1 signé Lavie ont fait basculer le match. 

Ali s'est même offert un triplé à la 74e minute, faisant ainsi 4-1, score final. Un résultat qui permet aux Francs Borains de faire la bonne opération dans la course au maintien, prenant un point d'avance sur le RWDM et se plaçant à un point de Seraing. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. SK Beveren SK Beveren 3-0 29 79 25 4 0 65-22 43 G G G G P
2. KV Courtrai KV Courtrai 29 61 19 4 6 56-31 25 G G P G P
3. Beerschot Beerschot 30 60 18 6 6 47-27 20 G G G G G
4. Lommel SK Lommel SK 29 50 14 8 7 55-41 14 G P P P G
5. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 30 48 13 9 8 40-38 2 P P P G P
6. FC Liège FC Liège 3-0 29 44 13 5 11 38-36 2 P G P P P
7. Eupen Eupen 29 43 11 10 8 39-31 8 P G P G P
8. La Gantoise La Gantoise 28 37 11 4 13 38-44 -6 P G P P P
9. KSC Lokeren KSC Lokeren 1-2 29 36 9 9 11 41-41 0 G P P P G
10. RWDM Brussels RWDM Brussels 1-0 29 35 9 8 12 45-46 -1 P P P G P
11. Lierse SK Lierse SK 1-0 29 33 9 6 14 32-39 -7 P G G G P
12. RSCA Futures RSCA Futures 1-2 29 31 7 10 12 40-45 -5 G G P P P
13. RFC Seraing RFC Seraing 29 31 7 10 12 33-43 -10 G G G P P
14. Francs Borains Francs Borains 29 30 8 7 14 29-41 -12 P P G P G
15. Jong Genk Jong Genk 29 28 7 7 15 37-54 -17 P P P P G
16. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 29 18 4 6 19 30-51 -21 P P P P P
17. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 29 16 3 7 19 25-60 -35 P P P P P
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SK Beveren SK Beveren 3-0 FC Liège FC Liège
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