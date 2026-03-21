"Tottenham me voulait" : dix ans plus tard, Fabrice N'Sakala raconte le sale coup d'Anderlecht

"Tottenham me voulait" : dix ans plus tard, Fabrice N'Sakala raconte le sale coup d'Anderlecht
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En 2013, Anderlecht avait été chercher Fabrice N'Sakala à Troyes. Le Français a marqué le Sporting par son sourire et ses montées sur le flanc gauche mais a vécu quelques moments compliqués.

Fabrice N'Sakala fait partie de ces nombreux joueurs qui ont tenté de prendre le meilleur sur Olivier Deschacht. Lors de sa dernière saison, en 2015/2016, c'est toutefois Ivan Obradovic qui lui est passé devant.

N'Sakala avait alors carrément été écarté de la sélection par Besnik Hasi. Sauf qu'au mois de novembre, Obradovic se déchire les ligaments croisés. Aujourd'hui âgé de 35 ans et actif à Annecy, N'Sakala se souvient encore très bien de ce retournement de situation.

"Je parle avec Wolverhampton. J'étais à quelques jours d'être transféré. Moi, mentalement, j'étais déjà parti. Pas parce que je ne voulais plus être là, mais parce que je n'étais plus dans le groupe. A un moment, tout le monde se retourne vers moi et me dit : 'Tu voulais jouer, non ? Et bien, c'est le moment' ", se remémore l'arrière gauche dans le dernier podcast d'Addict O Foot.

Alanyaspor plutôt que Tottenham

Une sortie du placard dans toute sa splendeur : "On va à Tottenham. Je n'avais pas joué de la saison. Je sors l'un des meilleurs matchs de ma carrière. Cinq jours plus tard, mon agent m'appelle : 'T'as foutu quoi au match ? Tottenham te veut maintenant. Ils veulent vendre Danny Rose et tu es la priorité' ".


Fabrice N'Sakala passe d'une voie de garage au devant de la scène. Mais vu la blessure d'Obradovic, Anderlecht n'est pas disposé à le laisser partir. Le Français joue ainsi presque tout durant le mois de décembre et reste finalement chez les Mauves. Sauf que le 31 janvier, la direction fait venir Alexander Büttner en prêt en provenance du Dynamo Moscou. N'Sakala retourne alors en tribune et jouera encore un seul et unique match sur la deuxième partie de saison, avant d'être prêté à Alanyaspor.

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