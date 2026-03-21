L'ancien du Standard et d'Anderlecht Imoh Ezekiel continue son drôle de tour du monde

Imoh Ezekiel a trouvé un nouveau club. Le 13 mars dernier, l'ancien attaquant du Standard, du RSC Anderlecht et du KV Courtrai a signé au Kazakhstan.

Saurez-vous cité les trois derniers clubs pour lesquels a joué Imoh Ezekiel (32 ans) ? Depuis son départ du KV Courtrai en 2020, l'attaquant nigérian a entamé un tour du monde qui l'a emmené dans des pays plutôt inattendus.

Ainsi, après Al-Jazira et Al-Dhafra, aux Emirats Arabes Unis, Ezekiel est parti... au Népal, à Lalitpur City. Il n'y restera que quelques mois, signera ensuite en 2024 à l'UTA Arad, en Roumanie. Puis, un an plus tard, visiblement séduit par son bref passage dans l'Himalaya, Imoh Ezekiel... retourne à Lalitpur City.

Imoh Ezekiel a signé au Kazakhstan... avec Victor Moses

L'été dernier, l'ex-Rouche revient encore en Europe, cette fois direction l'Albanie, et signe au KF Pogradeci. Cette saison, il a inscrit 5 buts en 12 matchs pour le 3e de D2 albanaise. Mais depuis novembre dernier, Ezekiel a disparu de l'effectif.

Il a désormais trouvé une solution. Le 13 mars dernier, Imoh Ezekiel s'est ainsi engagé en faveur du Kaysar, 12e du championnat... du Kazakhstan. Il s'agit du club de la ville de Kyzylorda. Et Ezekiel n'y est pas le seul étranger, ni même le seul Nigérian : un certain Victor Moses (ex-Chelsea) s'y est engagé en janvier dernier !

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Imoh Ezekiel a porté les couleurs du Standard, du RSC Anderlecht et du KV Courtrai en Belgique. Il s'est surtout mis en évidence avec les Rouches, disputant 104 matchs et inscrivant 38 buts.