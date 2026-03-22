Les Play-offs, simple préparation pour la finale d'Anderlecht ? Jérémy Taravel est très clair

Le RSC Anderlecht est sûr à 99% de disputer les Play-offs. Reste à voir ce qu'il pourra y viser, et si la priorité sera mise surtout à la finale de la Coupe, opportunité de trophée.

Le RSCA est quasi-assuré de se qualifier pour les Champions Playoffs. Mais reste à savoir ce que viseront les Mauves : le top 3 sera très loin, même après la division des points.

Un ticket européen est évidemment la priorité absolue... mais la Coupe en procure un, en plus de signifier un potentiel trophée, qui serait le premier en neuf ans pour Anderlecht. Dès lors, la priorité pourrait sembler claire.

Anderlecht disputera tous les matchs de la même manière

Alors, ces Playoffs seront-ils surtout une préparation de haut niveau pour la finale de la Coupe contre l'Union ? Jérémy Taravel ne veut pas voir les choses sous cet angle et l'a fait savoir en conférence de presse.

"Si nous voulons être bons le jour de la finale, nous devrons être compétitifs à chaque rencontre. Le déclic ne peut pas se provoquer sur un seul match", estime le coach du RSCA. "Nous allons donc essayer d'aborder toutes les rencontres de la même manière que la finale".

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Restera en tout cas à éviter de se faire des frayeurs inutiles lors de la dernière journée, même s'il faudrait s'incliner, que Gand l'emporte et surtout que Genk aille écraser la RAAL pour ne pas en être.