Quel adversaire pour les Diables ? Rudi Garcia réagit à la situation de l'Iran

La préparation de la Coupe du Monde 2026 est un peu perturbée pour Rudi Garcia : on ignore encore si l'Iran sera bel et bien présent. Mais le sélectionneur relativise.

La Belgique est dans une situation un peu particulière à 3 mois de la Coupe du Monde : l'un des trois adversaires qu'elle est supposée rencontrer dans sa poule pourrait bien changer. L'Iran semble en effet se diriger vers un forfait, car la solution envisagée, à savoir de déplacer les matchs au Mexique, est peu plausible.

Rudi Garcia n'a pas souhaité dramatiser ce contretemps. "Ce qui nous importe, c'est le sportif. J'ai entendu qu'a priori, la FIFA ne répondra pas favorablement à la demande de l'Iran de jouer au Mexique", commence le sélectionneur en conférence de presse.

La Belgique n'est pas seule dans ce cas

"Ce qu'on voudrait, c'est être fixés le plus vite possible sur comment et où ça va se passer", concède Garcia. "Mais la FIFA a l'air de dire qu'on respectera le calendrier initial, c'est-à-dire l'Iran ou une autre équipe à Los Angeles. Nous n'avons aucune possibilité d'influencer ça".

Une situation "embêtante", oui, mais que Rudi Garcia a tenu à relativiser au vu de la situation. "Il y a des choses plus embêtantes dans la vie et dans le monde qui se passent", pointe-t-il. "Le plus important, c'est notre niveau à nous. On se concentre sur ce qu'on peut maîtriser".



Soulignons d'ailleurs qu'à ce stade, 6 autres groupes sont encore dans l'incertitude concernant la dernière équipe qui y sera versée, puisque 4 équipes doivent encore se qualifier via les barrages européens et 2 via les barrages intercontinentaux. Pas vraiment de quoi paniquer, donc...